Morena avanza en Nayarit con asamblea encabezada por López Blanco

Este fin de semana en Nayarit se realizó una de las convocatorias de mayor convocatoria en la entidad, durante el actual proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de 2027.

En la entidad más de 10 mil personas participaron este sábado en la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, encabezada en Tepic por María Elizabeth López Blanco.

La reunión congregó a simpatizantes y ciudadanos provenientes de distintos municipios del estado para escuchar mensajes relacionados con la defensa de la soberanía nacional, la continuidad del proyecto de transformación impulsado por el Gobierno de México y la participación ciudadana en la vida pública.

Durante su intervención, López Blanco llamó a mantener un diálogo permanente con la sociedad, fortalecer la organización ciudadana y consolidar la participación responsable en los asuntos públicos. También destacó las acciones emprendidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de bienestar, justicia social, desarrollo y fortalecimiento de la soberanía nacional.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de orden y civilidad, sin que se reportaran incidentes, y concluyó con un llamado a mantener la participación social en torno a los principales retos del país.

La realización de la asamblea ocurre en un momento de intensa actividad política en Nayarit, donde Morena desarrolla su proceso interno para definir a la persona que coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación con miras a la elección de gobernador de 2027.

López Blanco ha figurado entre las principales aspirantes que buscan esa responsabilidad partidista. En las últimas semanas ha intensificado su presencia territorial mediante encuentros con diversos sectores sociales y estructuras de Morena en distintas regiones del estado.

La convocatoria registrada en Tepic se suma a la serie de movilizaciones y actos públicos que los distintos perfiles de Morena han realizado en la entidad como parte de la etapa previa a la definición interna del partido.

Te puede interesar:

- Cae sospechoso de ataque contra Guardia Civil que dejó dos policías muertos en San Luis Potosí

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR