Desmienten encuestas falsas en Nayarit; llaman a acatar reglas de la dirigencia nacional

Según las encuestas de GobernArte al concluir la semana pasada os resultados de la medición entre los perfiles considerados para representar a Morena-PT-PVEM en la elección por la gubernatura de Nayarit, están a la cabeza de la población, Héctor Santana, Geraldine Ponce y Elizabeth López Blanco.

Sin embargo, López Blanco dijo que hay que apegarse a las reglas de la dirigencia nacional, y aseguró que las encuestas “adelantadas son falsas y pretenden desestabilizar el movimiento de la 4T.” La aspirante comentó que “hay un proyecto que nos llama a ser pacientes para los resultados.”

A decir de Everardo Contreras, militante en ese estado, a diferencia de otros perfiles que han manifestado interés en la candidatura, Elizabeth López Blanco no ha ocupado cargos de elección popular y dice que eso le ha agradado a la población, ya que “no la relacionan con ocupar algún cargo o tener ciertas practicas que a la gente ya no le gustan.”

Contreras, quien se asume “un servidor de la nación”, en este proyecto, dice que Morena no se está adelantando en las elecciones y considera que la ansiedad de las personas por saber quienes candidatean el movimiento en sus estados se debe a que existe conocimiento de los perfiles.

“En el caso de Lopez Blanco, es muy mencionada por su trayectoria se ha desarrollado principalmente en la administración pública y en la estructura interna de Morena. Fue directora general de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit y posteriormente asumió la dirigencia estatal del partido durante el proceso electoral de 2024”, dijo.

El militante dijo que recientemente uno de los perfiles que está a la cabeza reforzó su presencia política rumbo al proceso interno para la definición de la candidatura al gobierno del estado en 2027, al encabezar asambleas informativas en los municipios de Tuxpan y Bahía de Banderas, donde reunió a militantes y simpatizantes del movimiento.

“Aunque las movilizaciones no anticipan el resultado de una eventual encuesta interna, sí colocan a López Blanco entre los perfiles que buscan competir por la postulación de Morena para la sucesión gubernamental, y una cosa muy importante es que es importante no adelantar resultados pero la gente de a pie si comenta quienes son conocidos o perfiles en quienes ellos confían”, dijo.

Recordó que para ello han sido importantes los encuentros, denominados Asambleas Informativas de la Cuarta Transformación, que tienen como labor central enfocarse “en la defensa de la soberanía nacional, la unidad del movimiento y el respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en el contexto político estatal también fueron interpretados como una muestra de la capacidad organizativa de la exdirigente morenista y sobre todo que no se empane con campanas de desprestigio, se trata de informar”.

En esta entidad las primeras asambleas informativas se han realizado en Tuxpan, donde asistieron contingentes de Santiago Ixcuintla, Ruiz, Rosamorada, Acaponeta, Tecuala, Huajicori, San Blas y El Nayar, con lo que la morenista mostró presencia en la zona norte de la entidad. Otro punto de encuentro para Morena fue Bahía de Banderas, considerado uno de los municipios con mayor crecimiento económico, demográfico y peso electoral de Nayarit.

En la entidad se han coordinado los trabajos de afiliación y credencialización del partido, una labor que permitió en esa zona recorrer los 20 municipios de la entidad y consolidar vínculos con comités municipales, promotores y liderazgos locales.

Entre los perfiles que también han sido mencionados se encuentran Héctor Santana, Geraldine Ponce, Pavel Jarero, Jasmín Bugarín y Jorge Armando Ortiz, conocido como “Fugio”, quienes representan distintos grupos y trayectorias dentro del movimiento.

“Si bien la realización de actos masivos no determina el resultado de una eventual encuesta, sí evidencia la capacidad de organización territorial de los aspirantes y el inicio de una etapa de mayor visibilidad política rumbo a la definición de la candidatura de Morena en Nayarit”, dijo el militante.

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