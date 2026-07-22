PAN asegura que México llega debilitado a la nueva revisión del T-MEC

Al comenzar hoy la nueva ronda de negociaciones bilaterales para el T-MEC, el PAN en voz del diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez sostuvo que México llega debilitado a estas mesas porque hay un panorama adverso en términos económicos.

“Se observa una política comercial llena de improvisación, mensajes contradictorios y una preocupante ausencia de liderazgo por parte del Estado Mexicano”, dijo.

“La decisión del presidente Donald Trump de no extender el T-MEC tampoco significa el fin inmediato del tratado, pero sí una llamada de atención que debe alertarnos como país y Gobierno de que no tenemos buena aceptación en el vecino país y eso complica los acuerdos diplomáticos y comerciales que tenemos actualmente”, agregó.

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El diputado señaló que Estados Unidos decidió abrir un periodo de revisiones anuales que prolongará la incertidumbre sobre el principal instrumento comercial de Norteamérica. “Y todos sabemos que la incertidumbre es, quizá, el peor enemigo de la inversión, del empleo y del crecimiento económico”.

Banderas de México, Canadá y Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: AP

Es innegable, consideró, que dependemos del mercado estadounidense como ningún otro socio comercial. “Millones de empleos, miles de empresas exportadoras y buena parte de la llegada de inversiones descansan sobre la certeza jurídica que ofrece u ofrecía hasta antes del oficialismo - el T-MEC”.

Con esa certeza debilitada, dijo Ernesto Sánchez, quienes pagan el precio no es el oficialismo, sino las familias mexicanas. “Es inevitable hacernos la pregunta sobre ¿qué hizo el Gobierno Federal para evitar llegar a este escenario?”.

Durante los últimos 8 años, recordó el panista, se vendió la narrativa de una relación inmejorable con Estados Unidos. Se aseguró que existía diálogo permanente, confianza política y una estrategia sólida para enfrentar la revisión del Tratado, pero hoy los hechos cuentan otra historia.

Estados Unidos considera que existen asuntos pendientes en materia de reglas de origen, política industrial, déficit comercial y competitividad regional. Frente a ello, llegamos como negociantes con una economía desacelerada, con un clima de inversión deteriorado y con decisiones internas que han debilitado la confianza de quienes generan empleo.

En el PAN creemos en una política exterior seria, profesional y orientada a resultados. “Creemos que defender a México no consiste en ofrecer discursos para los medios, sino en construir confianza, cumplir los compromisos internacionales y generar condiciones para que las empresas inviertan, produzcan y generen oportunidades para los locales. Todos nosotros”.

Ningún gobierno puede llegar a una revisión del tratado comercial más importante del continente sin estrategia, sin interlocución efectiva y sin capacidad de negociación.

El T-MEC inició formalmente el 1 de julio. ı Foto: larazondemexico

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LMCT