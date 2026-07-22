No se han identificado bienes ni cuentas a nombre de ‘El Mayo’, afirma García Harfuch

En el marco de la confiscación millonaria a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que Estados Unidos busca ejecutar tras sentenciarlo a cadena perpetua, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch aseguró que hasta ahora no se han encontrado bienes ni propiedades a nombre del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Como parte de la sentencia dictada por el juez Brian Cogan al capo criminal, se estableció la confiscación de una fortuna de al menos 15 mil millones de dólares.

Al respecto, el funcionario mexicano negó que durante los operativos se haya logrado identificar algún bien a nombre de Zambada, aunque resaltó que ya se han asegurado una gran cantidad de cuentas correspondientes a otros delincuentes y sobre lo cual ofreció brindar detalles en otra conferencia.

“De él (Ismael Zambada) directamente a su nombre, no. Se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de UIF (Unidad de Inteligencia Financiera). UIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí con instrucción de la de la señora presidenta de todas las organizaciones criminales… Pero a nombre de él específicamente, no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera”, declaró.

En cuanto a la voluntad presuntamente expresada por el narcotraficante, según dio a conocer su abogado, para que se le permita cumplir su sentencia en México, García Harfuch comentó que eso es un asunto que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Pues tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición”, dijo.

En otro punto, el secretario subrayó que se mantienen las operaciones para debilitar al Cártel de Sinaloa y otras facciones, como Los Mayos, que generan violencia en dicha entidad al norte del país.

“Pero no solo ha sido eso, toda esta semana, más bien todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para poder continuar debilitando no sólo a esta organización, sino también a la a la otra facción del cártel de Sinaloa”, declaró.

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