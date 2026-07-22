Sheinbaum afirma que hay argumentos para que EU no aplique más aranceles a México’

Ante la andanada de aranceles que el gobierno de Donald Trump alista contra más de medio centenar de países, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México presentará los argumentos para demostrar por qué no se le deben aplicar más impuestos a sus mercancías.

Esta semana, el representante comercial de la unión americana, Jamieson Greer, adelantó que se impondrán más aranceles a 60 países en los que ven prácticas comerciales bajo esquemas de trabajo forzoso.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana pidió esperar a que se haga el anuncio formal de esta nueva decisión.

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Recordó que el marco legislativo estadounidense cuenta con la herramienta Sección 301, dentro de su Ley de Comercio, para investigar y sancionar aquellas acciones comerciales que se encuentren contrarias a los acuerdos internacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay que esperar la decisión de Estados Unidos de incluir a México en la lista de aplicación de posibles aranceles. #Aranceles #México #EstadosUnidos pic.twitter.com/iN3wv0NExe — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 22, 2026

También mencionó que, en la anterior implementación de aranceles, Estados Unidos los aplicó bajo el concepto de “reciprocidad”, en el sentido de aplicarlos en países que graven las mercancías estadounidenses y de los cuales no hubo un impacto a México.

“En esos aranceles recíprocos México no estaba porque previamente se habían aplicado a todos los productos que no pasan por el tratado comercial. Entonces, estamos esperando la audiencia la Secretaría de Economía, la semana pasada, si mal no recuerdo, para dar todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México. Pero vamos a esperar”, dijo.

También confirmó que este jueves recibirá a Jamieson Greer, quien ya visita México con motivo de las rondas de revisión que se iniciaron al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Apenas, el martes, luego del anuncio de aranceles en contra de Canadá por parte de Estados Unidos el Gobierno de México descartó emprender alguna medida adicional a las ya tomadas.

Además, la mandataria resaltó el inicio de la siguiente ronda de conversaciones sobre el T-MEC, situación por la cual tendría la reunión con el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

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LMCT