Alejandro Peña Pretelini, ¿A qué se dedica el hijo de Enrique Peña Nieto y que edad tiene? FOTOS

Enrique Peña Nieto cumplió 60 años el pasado 20 de julio, y su hijo Alejandro al igual que en años anteriores compartió una serie de fotografías junto a su padre, acompañadas de un mensaje de felicitación.

El expresidente de México se ha mantenido lejos del ojo público, después de haber dejado su cargo; sin embargo, ha sido captado en distintas partes del mundo junto a sus hijos en algunas ocasiones.

Enrique Peña Nieto tiene cuatro hijos en total, Paulina, Alejandro y Nicole Peña Pretelini, de su primer matrimonio con Mónica Pretelini; y Diego Peña Díaz, de su relación con Maritza Díaz.

Esto sabemos sobre Alejandro Peña Pretelini

Este lunes el hijo del expresidente compartió una serie de fotografías con una felicitación para Peña Nieto, y en estas se pueden apreciar algunos de los viajes que han realizado, por lo que la información sobre el actual trabajo de Peña Pretelini comenzaron a llamar la atención de algunas personas.

Alejandro Peña Pretelini es el segundo hijo de Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini; nació el 27 de enero de 1998, por lo que actualmente tiene 28 años de edad.

Pese a que los detalles de su vida personal son bastante privados, se sabe que estudió Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores en la Universidad Anáhuac, y que tiene una relación con Marian Ralph.

Por medio de sus redes sociales Peña Pretelini comparte fotografías de sus atuendos y de momentos en su vida cotidiana, incluyendo un video que grabó junto a sus amigos durante su viaje a Japón.

Enrique Peña Nieto no deja pasar desapercibido el cumpleaños de su segundo hijo, pues por medio de sus redes sociales compartía fotografías de él acompañadas de mensajes de felicitación.

“Muchas felicidades, hijo, deseo que la vida te depare muchas alegrías y éxitos. Tu padre siempre está orgulloso de ti y de la gran nobleza de tu corazón” escribió el expresidente en 2018.

Un año más tarde se ve una de las últimas publicaciones del exmandatario, pues en 2019 felicitó a Alejandro Peña Pretelini por su cumpleaños número 21 “Ale, me siento muy orgulloso de ti y deseo que la vida te depare muchas alegrías. ¡Muy feliz cumpleaños!”.

A diferencia de su hermana mayor que tiene una empresa dedicada a organizar viajes a Disney, actualmente no existe información pública sobre la ocupación de Alejandro Peña Pretelini.

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