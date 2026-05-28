FOTO de Peña Nieto en hotel de Ixtapan de la Sal causa revuelo en redes

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, apareció en México. Fue captado en un hotel de Ixtapan de la Sal, uno de los destinos turísticos del Estados de México.

En redes sociales se viralizó una imagen del exmandatario, que se sabe que actualmente radica en España.

La foto fue difunda por el usuario de Insatgram @jorgemejiamx: “La verdadera hospitalidad no se trata solo de recibir huéspedes, sino de crear experiencias a la altura de cada visita. Agradecido por las experiencias y aprendizajes que esta profesión me ha permitido vivir en Hotel Ixtapan”, escribió en redes sociales.

Sin embargo, no se sabe si la foto es reciente o su fecha exacta en la que fue tomada, algunas versiones afirman que data del 2025.

EPN en Ixtapan de la Sal ı Foto: Redes sociales

Foto de EPN causa revuelo en redes sociales

La imagen de Peña Nieto en el Estado México dejó diversas reacciones en las redes sociales.

Algunos se enfocaron en su aspecto físico: “Está tan guapo , como el día en que se fue”, “Se ve traqueteado mi presi”, “ya se ve viejo mi querido y amado presidente lic peña nieto”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras que otros más recordaron cuando era presidente de México.

Esta aparición se suma a la que el expresidente de México tuvo en diciembre de 2025 en Metepec, Estado de México.

En medios digitales circuló una fotografía estilo “selfie” que muestra a Peña Nieto acompañado de una mujer, supuestamente tomada frente a la oficina delServicio de Administración Tributaria (SAT) en Metepec, Estado de México.

En la fotografía se aprecia a Peña Nieto con una chaqueta negra, acompañado de una mujer cuyo rostro está difuminado, pero que lleva en el cuello un portacredenciales con el ícono del SAT.

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