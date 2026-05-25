Andy López corre por fuero; se ve ‘derrumbe’ en Morena: Acción Nacional

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización de Morena abrió una ruta política para buscar fuero desde una diputación federal, en medio de señalamientos contra cuadros morenistas por presuntos vínculos con el crimen organizado y manejo de recursos de origen desconocido.

Jorge Triana, vocero panista, endureció el mensaje contra López Beltrán y aseguró que su salida del cargo partidista forma parte de una estrategia de protección legal. “Están tan metidos en este asunto que ya están corriendo cobardemente a escudarse en el fuero. Me refiero a Andy López Beltrán”, afirmó.

El señalamiento abrió una advertencia sobre las próximas candidaturas de Morena. Triana pidió revisar los registros que el partido presente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al sostener que algunos perfiles buscarán una curul por algo más que competencia política.

Según el vocero panista, esa disputa podría tensar al oficialismo cuando llegue el reparto de espacios legislativos. “Se van a pelear entre ellos para ver quién tiene fuero”, dijo, antes de advertir que la lista de aspirantes “va a empatar muy probablemente con la lista de los más buscados de la DEA”.

Jorge Triana ı Foto: Cuartoscuro

El panista remató con un llamado a poner atención en los nombres que Morena lleve al próximo proceso. “Pongan ojo de quiénes son los candidatos de Morena el año entrante, porque son los que están urgidos, ávidos, necesitados, excitados, porque necesitan fuero federal, protección constitucional”, señaló.

Jorge Romero Herrera evitó especular sobre una investigación específica contra López Beltrán, pero presentó su salida como un síntoma de desgaste en Morena. “La verdad es que el pasado, el durante y el futuro de este personaje, antes que nada, nos da igual”, expresó.

El presidente nacional del PAN sostuvo que el oficialismo había colocado López Beltrán como una figura de relevo político, pero aseguró que esa expectativa perdió fuerza tras resultados adversos para Morena. “Nos encantarían más de esas palizas en donde queda Morena en cuarto lugar”, lanzó de manera irónica.

Jorge Romero ı Foto: PAN

Romero también vinculó el movimiento con una fractura más amplia dentro del partido oficialista. “Yo creo que es una muestra más del derrumbe, esa cosa de ese castillo vacío llamado Morena, llamado 4T”, dijo.

La acusación contra López Beltrán no quedó aislada. Daniela Álvarez, dirigente panista en Chihuahua, señaló a Andrea Chávez al referirse a una senadora que, según dijo, debe investigarse por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora y por recursos cuyo origen cuestionó. “Pedimos que se investigue a la senadora vinculada con el grupo criminal de la Barredora, que tiene meses con carretadas de dinero que no sabemos de dónde”, afirmó Álvarez.

La senadora Andrea Chávez, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT