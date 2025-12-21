Reportan reaparición de Peña Nieto en Metepec, Edomex; difunden FOTO

Enrique Peña Nieto apareció en una "selfie" que circuló por redes sociales, supuestamente tomada desde Metepec, Edomex.

El expresidente Enrique Peña Nieto habría reaparecido públicamente en México por primera vez desde que dejó la presidencia, en 2018, desde el Estado de México, según una fotografía que se difundió en redes sociales.

En medios digitales circuló una fotografía estilo “selfie” que muestra a Peña Nieto acompañado de una mujer, supuestamente tomada frente a la oficina del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Metepec, Estado de México.

En la fotografía se aprecia a Peña Nieto con una chaqueta negra, acompañado de una mujer cuyo rostro está difuminado, pero que lleva en el cuello un portacredenciales con el ícono del SAT.

Debajo, se aprecia el texto “Tqm [corto para ‘Te quiero mucho’] @epn”, lo cual sugiere que la fotografía fue publicada en las redes sociales de alguna persona que conoce o se cruzó con el exmandatario.

De verificarse la autenticidad de la fotografía, sería la primera aparición pública confirmada de quien fue presidente de México de 2012 a 2018. Lo anterior confirmaría el reporte del periodista Mario Maldonado, quien hace un par de semanas había asegurado que Enrique Peña Nieto estaba de regreso en México para visitar a su madre.

Maldonado, quien es autor del libro Confesiones desde el exilio, escrito tras pláticas con Peña Nieto, aseguró que, de acuerdo con “fuentes de alto nivel”, el expresidente había viajado a Ixtapan de la Sal para visitar a su familia.

Ahora, los pies de foto de la imagen recientemente compartida en redes sociales aseguran que el motivo del regreso de Peña Nieto fue visitar a su mamá, quien, reportan, enfrenta un problema de salud.

Sin embargo, no se explica qué hacía Peña Nieto en las oficinas del SAT.

“Ya veremos en el futuro”: Esto había dicho Peña Nieto sobre su regreso a México

Mario Maldonado recordó que Enrique Peña Nieto ya había manifestado una posible intención de regresar a México, si bien no tenía claro cuándo ni en qué circunstancias, según declaraciones recogidas en su libro Confesiones desde el exilio.

“Tengo interés de regresar, pero no tengo decidido si de forma permanente. Yo quiero mantenerme en esta sana distancia en este espacio del actual gobierno, pero pienso regresar”, dijo Peña Nieto, según el libro.

A principios de año, influencers narraron que convivieron brevemente con el expresidente durante un viaje a Egipto.

