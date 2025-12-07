Reportan que Peña Nieto volvió a México para un viaje corto; esto dijo de su regreso al país

El expresidente Enrique Peña Nieto regresó a México por primera vez tras siete años de autoexilio, para realizar un viaje familiar corto, según reportó el periodista Mario Maldonado, autor del libro Confesiones desde el exilio: EPN.

A través de sus redes sociales, el comunicador informó que, de acuerdo con “fuentes de alto nivel” con las que mantiene contacto, Peña Nieto volvió a territorio mexicano por primera vez en casi una década, particularmente, a Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en fotografía de archivo. ı Foto: Flickr

Según Mario Maldonado, el viaje de Peña Nieto habría sido uno muy rápido, y su objetivo habría sido visitar a su madre, quien, dijo, ya no puede viajar con facilidad.

“Tras siete años de autoexilio, el expresidente Enrique Peña Nieto regresó [a] México. Vino a visitar a su familia, principalmente a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel”, escribió el comunicador en sus redes sociales.

🚨 Tras siete años de autoexilio, el expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN) regresó México. Vino a visitar a su familia, principalmente a su madre, que ya no puede viajar con facilidad. Se le vio estos días en Ixtapan de la Sal, según me confirman fuentes de alto nivel.



Va lo… pic.twitter.com/EkRANQnV9s — Mario Maldonado (@MarioMal) December 6, 2025

No ha habido una comunicación oficial por parte de quien fue presidente de 2012 a 2018 que confirme este viaje, ni hay fotos que lo sustenten. Sin embargo, de ser verdad, representaría el primer regreso del exmandatario a México tras el autoexilio que inició al dejar la presidencia.

‘Ya veremos en el futuro’: Esto había dicho Peña Nieto sobre su regreso a México

Mario Maldonado, quien difundió la noticia del supuesto regreso de Peña Nieto a México, también es el autor del libro Confesiones desde el exilio: EPN, en donde reúne pláticas que sostuvo con el expresidente desde su salida de Los Pinos.

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, en fotografía de archivo. ı Foto: Wikimedia

En este trabajo, se encuentran algunas declaraciones que Enrique Peña Nieto había hecho sobre su posible regreso a México, sobre lo cual había dicho que sí tenía un interés en volver, aunque aún no decidía si de forma permanente.

“Por ahora me mantendré a distancia y ya veremos en el futuro. Lo que sí tengo muy claro es que he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de vida al haber tenido dos grandes responsabilidades políticas, al ser gobernador de mi estado natal y presidente de México”, aseguró el expresidente, citado por Mario Maldonado en su libro.

“Tengo interés de regresar, pero no tengo decidido si de forma permanente. Yo quiero mantenerme en esta sana distancia en este espacio del actual gobierno, pero pienso regresar”, abundó.

Incluso, Peña Nieto aseguró que, en algún momento, le hizo saber esta intención a su sucesor, el también expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dijo, no expresó ninguna inquietud con el regreso del priista.

“Se lo compartí entonces al presidente electo [López Obrador], que ese era mi deseo, y él obviamente no tuvo ninguna oposición al tema”, aseguró Peña Nieto, citado por el mencionado libro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am