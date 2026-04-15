¿Quién es Carolina Monroy del Mazo, la prima de Peña Nieto que dejó el PRI?

Carolina Monroy del Mazo es una política mexicana que se ha desempeñado en varios cargos públicos y políticos desde 1982 hasta el 2016, incluyendo la presidencia municipal de Metepec, Estado de México, del 2013 al 2015.

La originaria de Atlacomulco, Estado de México formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por varios años; sin embargo, recientemente dio a conocer que dejaría de militar en dicho partido para sumarse a Somos México.

Además de haber ocupado varios cargos públicos y políticos, Monroy del Mazo comparte lazos familiares con otros políticos mexicanos, pues es sobrina de Alfredo del Mazo Gonzáles y prima del expresidente Enrique Peña Nieto.

Publicación de Carolina Monroy del Mazo ı Foto: Captura de pantalla

Biografía de Carolina Monroy del Manzo

Carolina Monroy del Manzo nació el 21 de agosto de 1962 en Atlacomulco, Estado de México; y comenzó su vida activa dentro de los cargos públicos desde 1982, cuando fue jefa de la oficina de Análisis y Evaluación de la Dirección del Trabajo y de la Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social del estado de México.

En cuanto a su trayectoria académica, obtuvo la licenciatura en derecho por la Universidad del Valle de Toluca en 1983, en 1984 fue docente en la misma universidad, y en 2005 curso un diplomado en Historia Virreinal de México en la Universidad Anáhuac.

De 1984 a 1986 fue jefa de la Unidad de Investigación y Evaluación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del estado de México; de 1993 al 2000 fue secretaria ejecutiva del patronato del DIF del estado de México.

Carolina Monroy del Manzo ı Foto: Redes Sociales

Del 2001 al 2005 fue vocal del Consejo Directivo del Sistema Estatal de Radio y Televisión Mexiquense, vocal del Instituto Mexiquense de la Juventud, y directora general del Instituto Mexiquense de Cultura.

Del 2001 al 2003 fue coordinadora general de la Zona Centro de la Comisión de Planeación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y en 2001 fue secretaria técnica del Consejo Estatal de Población del estado de México.

En 2005 fue directora general del Instituto de Seguridad Social del estado de México y Municipios, subcoordinadora de administración regional en estado de México, y secretaria de Finanzas, Planeación y Administración del estado de México.

Del 2006 al 2009 fue directora general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, del 2009 a 2011 fue secretaria de Desarrollo Económico del estado de México, y del 2013 al 2015 fue presidenta municipal de Metepec, estado de México.

Además de eso, también ha ocupado cargos en la Asociación Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ANIESS), fue consejera política nacional del PRI en 2008, y del 2011 al 2012 fue secretaria de Acción y Gestión Social del CDE del PRI del estado de México.

Del 2014 al 2015 de nueva cuenta fue consejera política nacional del PRI, del 2015 al 2017 fue secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y en 2016 fue presidenta interina del CEN del PRI.

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