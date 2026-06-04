Gobiernos de Durazo y Villarreal reviran

En la imagen, los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal

Las administraciones de Sonora y Tamaulipas rechazaron los señalamientos publicados por Los Angeles Times sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos contra Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya; además, negaron que existan notificaciones oficiales de las autoridades, expedientes o pruebas en contra de ambos mandatarios.

Ante la versión del diario estadounidense, la vocera sonorense, Paloma Terán, calificó como una “completamente falsa” la información relacionada con Durazo Montaño. También aseguró que el mandatario estatal conserva vigente su visa y que no ha recibido aviso alguno de autoridades estadounidenses sobre una indagatoria en su contra.

El gobernador respondió en conferencia que las acusaciones carecen de sustento y defendió su trayectoria pública. “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”, dijo al rechazar vínculos con grupos criminales. Sobre la versión de que perdió su visa, el sonorense afirmó que no tiene obligación de exhibir el documento ni viajar a territorio estadounidense para demostrar su estatus.

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En esa misma respuesta, sostuvo que cualquier dato formal sobre una investigación debe venir de las autoridades correspondientes. También aseguró que su vida pública lo protege frente a los señalamientos y que en Sonora “todos nos conocemos y todos nos sabemos todo”.

En la imagen, los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal ı Foto: Especial

Por separado, Villarreal Anaya difundió un video para fijar su postura ante el mismo reporte. El mandatario tamaulipeco negó las acusaciones del medio y las calificó como “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia que las respalde”.

Al referirse a los señalamientos, el mandatario afirmó que no existe resolución, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de alguna autoridad en México o Estados Unidos que sostenga la información divulgada. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley”, declaró.

De acuerdo con el mandatario, su visa estadounidense sigue vigente y no ha recibido avisos sobre restricciones, cancelaciones o procesos relacionados con ese documento. “Jamás he ingresado a Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello”, señaló.

La postura del gobierno tamaulipeco también apareció en redes sociales a través de su vocero, Gerardo Algarín, quien afirmó que no hay “una sola prueba” contra Villarreal. El funcionario añadió que tampoco existen documentos, expedientes, resoluciones o evidencia verificable que respalde lo publicado.