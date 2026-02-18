Nadia López, sustituta de Marx Arriaga, niega cercanía con Enrique Peña Nieto

Nadia López García, actual titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, negó cercanía con el expresidente Enrique Peña Nieto y aseguró que no se identifica con “proyectos neoliberales”, puesto que, siempre se ha asumido de “izquierda”.

En la víspera, en redes sociales fue difundida una fotografía donde se observa a Nadia López García sonriendo junto a Peña Nieto, situación que, dijo, corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, poco antes de que el priista dejara la Presidencia de la República.

“La foto que se está utilizando para vincularme con Peña Nieto corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, cuando tenía 25 años. Ello no me identifica con proyectos neoliberales ni de derecha. Por el contrario, mis convicciones siempre han sido de izquierda”, escribió la licenciada en Pedagogía por la UNAM en su cuenta de X.

La foto que se está utilizando para vincularme con Peña Nieto corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, cuando tenía 25 años. Ello no me identifica con proyectos neoliberales ni de derecha. Por el contrario, mis convicciones siempre han sido de izquierda. — Nadia López García (Cuenta personal) (@tejiendoapp) February 17, 2026

En 2018, Nadia López García fue galardonada por su labor en el Fortalecimiento de Cultura Indígena y recibió, de manos del expresidente Peña Nieto, el reconocimiento en su categoría.

Dicho premio es el máximo galardón del gobierno federal que reconoce a los jóvenes mexicanos cuya “conducta y dedicación” causan “admiración entre sus contemporáneos” y es dedicado a quienes se consideran un ejemplo de “superación personal o progreso a la comunidad”.

En su mensaje durante la entrega del Premio, Nadia López García compartió sus origines indígenas y expresó que “ser joven es resistir, y ser joven indígena es resistir doblemente”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR