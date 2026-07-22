Enrique Peña Nieto antes y después; así luce a sus 60 años | FOTOS

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, cumplió 60 años este 20 de julio, y pese a que su celebración tal como su vida después de dejar la silla presidencial son privadas, sus hijos compartieron fotografías de este momento.

El exmandatario Enrique Peña Nieto ya no se encuentra en México, pues después de su mandato se mudó a un chalet ubicado en Valdelagua, una urbanización a las afueras de Madrid, España.

Por medio de una publicación en sus redes sociales el hijo de EPN, Alejandro Peña Pretelini compartió una serie de fotografías acompañadas de una descripción donde felicita a su padre.

Enrique Peña Nieto y Alejandro Peña Pretelini ı Foto: @alejandropepre

“Felices 60 !!! Qué suerte tenerte como papá. Gracias por enseñarme tanto, por estar siempre y por ser el mejor ejemplo que pude tener. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios te siga bendiciendo hoy y siempre. Te amo, pa. Feliz cumpleaños” se lee en la publicación de Peña Pretelini.

En estas fotografías Peña Pretelini comparte muchos recuerdos que tiene junto a Peña Nieto, y en algunas de estas se puede apreciar el paso que ha tenido el tiempo en la vida de ambos.

En los comentarios de dicha publicación los internautas felicitaron al exmandatario, le externaron muestras de afecto, e incluso aseguraron que Peña Nieto es “el mejor presidente de México”.

Fotos de antes y después de Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto ha compartido por medio de sus redes sociales diversos momentos de su vida incluso antes de ser presidente, pues ha publicado algunas fotografías tanto de su infancia como de su juventud junto a su padre.

Enrique Peña Nieto junto a su padre ı Foto: Redes Sociales

También compartió una serie de fotografías junto a su exesposa y sus hijos, en las que se pueden apreciar diferentes momentos de la infancia de Paulina, Alejandro y Nicole, incluyendo una fotografía en la que su hijo aparece con traje tal como cuando él ocupó cargos dentro de la política mexicana.

En las fotografías que compartió recientemente su hijo Alejandro se puede ver un cambio natural en el aspecto físico de Enrique Peña Nieto, pues con 60 años de edad el exmandatario luce casi igual que antes pero con algunas arrugas en el rostro.

Enrique Peña Nieto actualemente ı Foto: Redes Sociales

Al comparar las fotografías de la actualidad con las que existen de Peña Nieto cuando era Presidente, se puede apreciar que; además de las arrugas, su aspecto físico no ha sufrido un gran cambio con el paso de los años.

Enrique Peña Nieto cuando era presidente de México ı Foto: Redes Sociales

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