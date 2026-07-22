Marina inhabilita narcolaboratorios en Michoacán y Nayarit; producían 17.5 toneladas de droga al mes

La Secretaría de Marina localizó e inutilizó dos laboratorios clandestinos ubicados en Michoacán y Nayarit que, en conjunto, podrían producir más de 17.5 toneladas mensuales de sustancias ilícitas, con un valor estimado de 412 millones de dólares en el mercado ilegal.

Aunque no precisó la ubicación de los inmuebles en ambas entidades, indicó que personal naval encontró cerca de 30 mil litros y 2.5 toneladas de precursores químicos. También decomisaron 11 reactores, condensadores, mezcladoras y equipo especializado utilizado en la elaboración drogas.

Marina ha inhabilitado 75 laboratorios clandestinos

Durante la actual administración, la Secretaría de Marina ha ubicado y desmantelado 75 laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de narcóticos.

Según las estimaciones de la Marina, los aseguramientos representan una afectación económica de 20 mil 186 millones 608 mil 766 pesos a diferentes organizaciones criminales.

Al respecto, aseguró que mantendrá los trabajos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para localizar infraestructura similar, “afectando la infraestructura empleada para la producción de sustancias ilícitas y debilitando las capacidades operativas y financieras de las organizaciones delictivas”.

Marina neutraliza laboratorio en Arteaga, Michoacán

En días pasados, personal de la Secretaría de Marina localizó y neutralizó un laboratorio clandestino presuntamente destinado a la elaboración de narcóticos en El Ahijadero, localidad del municipio de Arteaga, en Michoacán.

El hallazgo ocurrió durante patrullajes terrestres como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación con autoridades federales.

En el sitio, personal naval encontró precursores químicos, sustancias y equipo que habría servido para fabricar drogas sintéticas. No detalló cantidades y tampoco informó sobre personas detenidas.

Marina neutraliza laboratorio clandestino en Michoacán. ı Foto: Marina

Tras el hallazgo, la Marina inutilizó los materiales e informó que los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que integrará la carpeta de investigación.

“La neutralización de esta infraestructura ilícita representa una afectación relevante a las capacidades de producción, abastecimiento y financiamiento de las organizaciones delictivas, al impedir la elaboración de sustancias que ponen en riesgo la salud de la población y alimentan los esquemas de violencia que afectan a diversas comunidades”, destacó la Marina.

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cehr