Gusano barrenador llega a Sinaloa; reportan primer caso en El Rosario

Productores aplican tratamiento sanitario al ganado infestado por el gusano barrenador, en imagen de archivo.

El gusano barrenador consiguió extenderse a más entidades al norte de México, con el primer caso confirmado en el estado de Sinaloa, que era uno de los estados libres de la plaga desde el inicio del brote en noviembre de 2024.

Al corte del 21 de julio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) registró un caso en el municipio de Rosario. Además, también se registraron los primeros dos casos en el estado de Chihuahua.

Hasta ahora, las únicas entidades federativas libres del gusano barrenador son Baja California, Baja California Sur y Sonora. Actualmente, 29 entidades del país registran presencia de la mosca cochliomyia hominivorax, aunque la entidades más afectadas son Puebla, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit y Chiapas.

En la fotografía, aplicación de tratamiento a un animal afectado por el gusano barrenador. ı Foto: Especial

A inicios del año, crecía la preocupación por la posible llegada del gusano barrenador a la zona fronteriza de México, ante el riesgo de que de desde ahí se propagara hacia Estados Unidos y ese país endureciera las restricciones comerciales, como el cierre a las importaciones de ganado.

Sin embargo, el gusano barrenador llegó a territorio estadounidense antes de extenderse a la frontera con México. A principios de junio, las autoridades de ese país confirmaron los primeros casos en Texas y Nuevo México.

Suman 1,913 casos activos de gusano barrenador en México

De acuerdo con el informe más reciente, actualmente hay mil 913 casos activos, aunque el acumulado asciende a 34 mil 473 desde el 20 de noviembre de 2024, cuando se detectó el primer caso en Chiapas.

Se espera que en los próximos días comience la liberación de las moscas estériles para reforzar el combate gusano barrenador que son producidas en una planta inaugurada el pasado 27 de junio en el municipio de Metapa de Domínguez, Chiapas, y que se logró con el trabajo conjunto de México y Estados Unidos.

Inauguración de planta de producción de moscas estériles del gusano barrenador en Chiapas, el 17 de junio de 2026. ı Foto: Especial

Detectan primer caso de gusano barrenador en Chihuahua

El pasado 17 de julio se confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en Chihuahua, luego de que un productor reportó un caso sospechoso.

La notificación permitió activar de inmediato los protocolos sanitarios previstos para contener la plaga y proteger al sector pecuario.

Las autoridades informaron que personal especializado ya realiza labores de saneamiento en el rancho donde se detectó el caso.

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cehr