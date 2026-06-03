Los saltos de Peña

El que, dicen, se está volviendo algo escurridizo o está adquiriendo habilidades de teletransportador es el expresidente Enrique Peña Nieto, que sorprendió a muchos por saltar de una localidad mexiquense hasta el remoto Japón, en menos de una semana. Y no es que eso sea imposible, pero barato no es, además de que no deja de causar extrañeza, y sospechosismo en algunos sectores que reprochan la holgada vida de las élites políticas de este país, estén o no activas. El pasado 27 de mayo, a Peña se le vio posando en un hotel de su natal Edomex, en el destino turístico de Ixtapan de la Sal. En esa ocasión el relacionista público del alojamiento, Jorge Mejía Rivera, lo quemó en las redes al publicar una foto en la que destacaba el tamaño y la altura del huésped. Bueno, seis días después, ayer, una guía de turistas identificada como Paola Alarcón, compartió otra selfie con Peña Nieto, después de encontrárselo en el lobby de un hotel de Kyoto, mientras esperaba a un grupo de viajeros. ¡Qué tal!