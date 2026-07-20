PAN acusa persecución política de la 4T

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, aseveró que “es curioso que, en medio de la crisis actual en que políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, el gobierno de Morena inicie una cacería de brujas en contra de políticos de oposición”.

No obstante, el líder blanquiazul señaló que corresponde a Ernesto Ruffo aclarar los señalamientos que existen en su contra conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso, pero advirtió que resulta preocupante que el mismo rigor no se observa en otros casos donde existen graves acusaciones que permanecen sin consecuencias.

Por ello, el líder del blanquiazul demandó al Gobierno federal a que se deje de negociar la ley y el Estado de derecho en México y que, de una vez por todas, la Presidenta muestre disposición y compromiso con la ciudadanía para que las autoridades competentes juzguen a políticos que han propagado muerte y adicciones, tanto en México como en Estados Unidos.

También reiteró que, si la gobernadora Marina del Pilar Ávila no tiene nada que ocultar, solicite licencia a su cargo y sea investigada.

Romero Herrera expresó su preocupación por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial derivado de la elección de junio del 2025, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados. Señaló que la sustitución del juez que inicialmente negó las órdenes de aprehensión y la posterior designación de un nuevo juzgador que las concedió, según lo documentó el diario Reforma, alimenta la percepción de que existen “jueces del acordeón” y decisiones judiciales sujetas a intereses políticos, cuando la impartición de justicia debe ser plenamente independiente.

El dirigente nacional advirtió que el PAN no permitirá que la soberanía del país se entregue a cambio de impunidades particulares, por lo que presentará las denuncias correspondientes y exigirá que el Congreso de la Unión llame a comparecer a los funcionarios responsables de este atropello a la soberanía nacional.

“Quien pacta con el crimen y traiciona a la patria, no puede seguir gobernando”, sentenció. Por último, reiteró su llamado a la Presidenta Sheinbaum a que “rompa el narcopacto y extradite a EU al gobernador de Sinaloa con licencia”, ya que, insistió, Rubén Rocha Moya debe ser investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El panista sostuvo que es muy importante que las autoridades de nuestro país demuestren su compromiso con la ciudadanía y encierren tras las rejas a políticos que aprovechan sus cargos para enriquecerse burdamente a cambio de proteger a grupos criminales.

Al concluir, Romero Herrera insistió en que la soberanía nacional no sólo implica la defensa de nuestro país ante las amenazas del exterior, sino también se tiene que defender en lo interno: “No se puede ceder un centímetro al crimen organizado, no se le puede dar complacencia a quienes están tomando el territorio nacional y son enemigos de la nación”.