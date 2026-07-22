México lleva 13 diferendos a 3.a ronda bilateral con EU en marco del T-MEC

DELEGACIONES técnicas de México y Estados Unidos se reúnen en el inicio de la tercera ronda bilateral, ayer.

El impuesto de 1.0 por ciento a las remesas que entró en vigor en enero, las violaciones aduaneras, abuso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y el incumplimiento del informe final sobre el panel de reglas de origen automotriz son cuatro de las 13 preocupaciones que puso la Secretaría de Economía (SE) sobre la mesa a su contraparte estadounidense en el inicio de la tercera ronda bilateral en el marco de la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Luego de que el gobierno de Donald Trump puso un impuesto de 1.0 por ciento a las remesas que se entreguen en efectivo, money orders y cheques de caja para su envío desde Estados Unidos, la SE externó su preocupación sobre este cambio, y fue incluido en los 13 puntos a tratar con el equipo técnico de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), al inicio de la tercera ronda bilateral.

La SE destacó su preocupación por violaciones aduaneras de Estados Unidos que incluyen transbordo, facturación falsa y contrabando técnico; de acuerdo con Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), podría darse el caso que empresas estadounidenses importen mercancías asiáticas y las hagan pasar como mexicanas y haya una afectación a las compañías de México. La Razón solicitó la postura de la Secretaría de Economía (SE), pero no obtuvo respuesta sobre el tema.

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Otra de las preocupaciones del Gobierno de México es el Abuso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRLM, por sus siglas en inglés) por parte del Gobierno estadounidense.

En ese sentido, en mayo pasado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, dijo en entrevista con medios que buscaban que el Mecanismo también pueda utilizarlo México, porque ha favorecido a Estados Unidos y también se busca poner quejas en el país vecino.

“Se firmó en el T-MEC como un mecanismo que solamente Estados Unidos puede activar hacia México. Entonces, lo que hemos puesto sobre la mesa es que debiera ser al menos igual, es decir, que también México pudiera poner sobre la mesa quejas en Estados Unidos”, señaló el representante del sector privado de México.

Y se sumó el incumplimiento de Estados Unidos al informe final del Panel del T-MEC sobre reglas de origen que se resolvió en enero de 2023 y que concluyó que el acuerdo comercial permite a los fabricantes de vehículos considerar las partes esenciales de un automotor terminado como originarias, incluso aunque el porcentaje mínimo de contenido regional sea de 75 por ciento y con las mercancías gozan de los beneficios del tratado.

El especialista del CIDE indicó que las resoluciones que se dan en un panel son “vinculantes y no son apelables”. Y en ese sentido, la respuesta que se dio en enero de 2023 contrapuntea con la interpretación del T-MEC que tiene Estados Unidos para “justificar el aumento de aranceles en el sector automotriz” y consideró que este podría ser un “foco rojo en la negociación”.

EL DATO: EL SECTOR cárnico en México consideró que si se eliminan las restricciones comerciales, los aranceles y las cuotas, el T-MEC generará mayores beneficios para los socios.

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Además, al Gobierno mexicano le interesa tratar los aranceles de la proclamación 11012, los de la sección 232 que afectan al acero, aluminio, automóviles, madera, madera aserrada, vehículos pesados, semiconductores, productos farmacéuticos y cobre; así como diversas barreras comerciales respecto al bienestar animal, impuesto al aguacate, la terminación del Acuerdo de Suspensión del Tomate, el etiquetado obligatorio “Hecho en Estados Unidos” en productos cárnicos, sanciones laborales impuestas a agentes aduanales mexicanos y restricciones a productos en el mercado estadounidense.

Tras el inicio de la tercera ronda bilateral entre México y Estados Unidos, Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos IMEF, sostuvo que no tienen optimismo de que en las reuniones haya acuerdos hacia el futuro.

“Eran reuniones programadas y ojalá y que pudieran progresar a tener ya una serie de acuerdos nuevos hacia el futuro. No estamos muy optimistas de esa situación porque ya una vez que se brincó la fecha del primero de julio, no hay ningún incentivo para poder presionar una aceleración de las negociaciones”, apuntó.

ARANCELES AQUÍ, NO. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo niega que, tras la imposición de aranceles de 50 por ciento a Canadá por Estados Unidos, en México se aplique una medida similar y resaltó que se iniciaron los “trabajos relacionados a la revisión del Tratado”, comentó que se reunirá con Jamieson Greer, titular de la USTR.

“Hay buena coordinación. Y donde no estamos de acuerdo, lo decimos, siempre en el marco de nuestra soberanía”, indicó.

A su vez, Herrera Espinosa indicó que sí hay preocupación por los aranceles estadounidenses porque el objetivo es reducir sus déficits comerciales con varios países y “nosotros tenemos el más alto de todos los socios comerciales con Estados Unidos”.