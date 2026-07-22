Actividad económica crece, pero sólo 0.2%

En junio, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) habría crecido sólo 0.2 por ciento a tasa mensual por un alza mínima en el sector industrial y de los servicios; mientras que en su comparación anual mostró un repunte de 1.7 por ciento, de acuerdo con datos del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE); analistas consideraron que el avance es positivo, pero no suficiente para que se modifiquen las expectativas al cierre del año, aunque el dato indica mayor dinamismo para el segundo trimestre del año.

“Nuestra lectura es positiva, aunque con matices. El IOAE te confirma que la economía mexicana mantiene cierto crecimiento y que incluso muestra una ligera aceleración durante el segundo trimestre, pero una cosa que vemos es que esta mejora sigue descansando principalmente en las actividades terciarias. La actividad industrial con una actividad bastante más moderada”, indicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe de Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).

En el sexto mes del año, el crecimiento de 0.2 por ciento de la economía mexicana estaría impulsado por un alza de 0.2 por ciento para las actividades secundarias o las relacionadas a la industria y las relacionadas a los servicios, respectivamente, indicó Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El crecimiento se da, luego de que la actividad económica de mayo se contrajo 0.3 por ciento respecto de abril a tasa mensual, debido a una caída de 0.8 por ciento de las actividades secundarias o las relacionadas a la industria y de 0.1 por ciento en los servicios.

El especialista destacó que, lo que se observa, según la estimación del IOAE es un avance de junio respecto de “un mayo estancado. Aquí lo importante no es sólo el número, sino el cambio de dirección”; es decir, después de que en los primeros tres meses del año se tuvo un crecimiento económico débil, las tasas de crecimiento de abril, mayo y junio “apuntan a una economía que recupera algo de tracción”.

No obstante, añadió que la aceleración no es suficiente para que la operadora Valmex cambie su escenario de crecimiento macroeconómico al cierre de este año, “pero sí reduce el riesgo de que el segundo trimestre cerrara con una pérdida de dinamismo”.

EL DATO: LA OCDE recortó, en junio, su pronóstico de crecimiento del PIB para México de 1.3 por ciento a 0.8 por ciento.

Asimismo, el IGAE habría crecido 1.7 por ciento en su comparación anual, con un intervalo de entre 0.5 por ciento y 2.8 por ciento, por un incremento de 0.5 por ciento de las actividades industriales, entre las que se encuentran el sector de la construcción y las manufacturas y de 2.2 en los servicios.

Este avance de junio se daría luego de que en mayo también se registró un alza de 1.6 por ciento respecto del mismo mes de 2025, impulsado por un sector industrial que no tuvo variaciones, pero los servicios repuntaron 2.2 por ciento, indicó el Inegi.

El economista en jefe de Valmex sostuvo que el crecimiento de junio no sólo podría explicarse por el Mundial de Futbol 2026, aunque sí pudo aportar “algunas décimas” en servicios y consumo de corto plazo, “lo que estamos viendo es algo más estructural… El Mundial actuó como un factor coyuntural, que sí le dio un impulso adicional a una economía que ya mantenía, desde abril, una trayectoria de mayor crecimiento”, detalló Ugarte Bedwell.