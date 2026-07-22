Lanzan Fondo Ambiental de hasta 10 mdd contra sargazo

Con la intención de promover inversiones sostenibles en el país, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron el Fondo de Capital Ambiental para México; el objetivo es llegar a una recaudación de 10 millones de dólares; en ese contexto, ya se alista un plan integral de recolección de sargazo en altamar donde participará el sector público y privado.

“El fondo permitirá articular recursos públicos, privados y multilaterales alrededor de una cartera común de proyectos. Esta colaboración permitirá sumar experiencias, conocimientos técnicos y capacidad de ejecución, ampliar la escala de los mismos y elevar la efectividad de los recursos disponibles. Quisiera subrayar que México se mantiene firme en sus compromisos ambientales bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, indicó Édgar Amador Zamora, titular de la SHCP.

Resaltó que Hacienda garantizará que las estructuras financieras sean sólidas y trazables, mientras que la Semarnat definirá las prioridades que se deben atender y CAF apoyará en la gestión fiduciaria, financiera y operativa. Además, exhortó al sector privado a “que adopten este fondo, que lo comenten, que lo chismeen ahí en sus círculos”.

Por su parte, Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, sostuvo que buscan que el Fondo recaude alrededor de 10 millones de dólares y ya se trabaja en ello, “queremos que llegue a 10 millones de dólares por lo pronto y en eso estamos. Vamos a hacer una recaudación de esa cantidad”.

Asimismo, dijo que la meta es crear una política ambiental que sea compatible con el desarrollo económico, y con ese propósito surgió el Fondo de Capital Ambiental para México; además, adelantó que el CAF aprobó una “cooperación técnica no reembolsable” de 100 mil dólares para que se genere una cartera de proyectos bancables sobre economía circular y se articulen cadenas de valor.

90 Mil toneladas de sargazo navegan en el mar diario

“El fondo canalizará recursos mediante donaciones, créditos y otros esquemas de inversión hacia estas prioridades ambientales estratégicas”, indicó Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización y gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF.

EL DATO: EL FONDO se suma a instrumentos como la Taxonomía Sostenible de México o a los Bonos Soberanos vinculados a los ODS.

Algunas de las prioridades ambientales para el Gobierno de México es la conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas, restauración de ecosistemas prioritarios, garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la acción climática, controlar la contaminación y avanzar en la descarbonización.

Asimismo, la titular de Semarnat sostuvo que en 15 días se presentará un plan integral de recolección de sargazo en altamar que tiene como objetivo capturar no menos de seis toneladas de esta alga al día, debido a que, en temporada alta, nueve mil toneladas diarias encallan en las costas mexicanas del sureste y afectan al sector turístico.

Actualmente, la empresa Carbonwave ya procesa el sargazo y lo exporta como biofertilizante, pero el modelo se necesita escalar porque no es suficiente para contener la llegada del alga. Y en ese sentido, añadió que la Secretaría de Marina ya realiza una inversión de importancia con “barcos sargaceros” como el buque Natans y en ocho días llegará otra unidad para “duplicar la capacidad” de la Armada de México; sobre el monto de inversión dijo que será la Presidenta de la República quien dará a conocer con más detalle el plan y el monto.

Bárcena Ibarra comentó que en este proyecto el sector privado está dispuesto a participar, aunque algunos empresarios hoteleros ya han realizado acciones para contener la llegada del sargazo a las costas, pero consideró que si se suman esfuerzos entre el sector público y la Iniciativa Privada “podemos hacerlo mejor”.