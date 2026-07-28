PRI critica nuevos lineamientos de derechos de las audiencias

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó que los nuevos Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, presentados este martes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, representan un nuevo intento del gobierno de Morena por controlar los contenidos de los medios de comunicación.

En un pronunciamiento, el legislador sostuvo que, bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias, la administración federal busca intervenir en la forma en que se presentan las noticias y consolidar, dijo, un régimen autoritario.

El legislador priista afirmó que, bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias, el gobierno federal pretende intervenir en la forma en que se presentan las noticias y determinar qué información puede ser considerada falsa o descontextualizada.

“En su afán autoritario, Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada ‘falsa’ o ‘descontextualizada’”, sostuvo.

🚨 El coordinador del PRI en el Senado, @manuelanorve, advirtió que los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias podrían ampliar el control del gobierno de Morena sobre los contenidos de los medios de comunicación.



Consideró que estas nuevas reglas son una… pic.twitter.com/T19AcUvOC2 — Irving (@IrvingPineda) July 28, 2026

Añorve Baños advirtió, además, que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para ejercer presión sobre los medios de comunicación e incluso derivar en la suspensión precautoria de transmisiones por presuntas violaciones a los derechos de las audiencias.

“Morena trae el autoritarismo en el ADN. Les incomoda la crítica, les estorban los medios independientes y quieren controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial”, expresó.

El senador señaló que el marco legal podría utilizarse para modificar contenidos, revisar decisiones editoriales, monitorear medios y abrir la puerta a sanciones contra quienes no coincidan con la postura del gobierno.

Asimismo, recordó que el PRI ha denunciado públicamente lo que considera un intento por consolidar un régimen autoritario y castigar a los medios críticos.

Añorve Baños aseguró que la denominada “Ley Censura” permitiría una cadena de acciones que podrían culminar con la suspensión de transmisiones.

“Traducido al lenguaje más sencillo posible: una queja por un contenido puede generar una revisión; esa revisión puede acabar en una exigencia de rectificar o modificar; la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puede intervenir; el incumplimiento puede generar sanciones; y el marco legal vigente permite, bajo sus supuestos y previo apercibimiento, llegar incluso a suspender precautoriamente transmisiones”, concluyó.

¡No nos dejemos engañar!



Morena no está regulando: está construyendo un mecanismo de censura. La libertad de expresión está en riesgo. #derechodelasaudiencias pic.twitter.com/hgC5AgkbbH — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) July 28, 2026

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LMCT