Los temas de este martes

Mañanera de Sheinbaum: 28 de julio del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional, en la CDMX

Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa. Foto: Archivo.
Por:
Yulia Bonilla

Este martes 28 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Crece presión sobre examen de la UNAM; ésta ofrece estar con los que estudiaron

- Sheinbaum llama a proteger niñez ante redes sociales

TE RECOMENDAMOS:
Conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Ante Ley de Telecomunicación y Radiodifusión

Gobierno abre consulta sobre derechos de audiencias; CSP pide evaluar aplicación a prensa y medios digitales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 28 de julio: Noticias AL MOMENTO de sismos


Google Reviews