Dominan terroristas zonas de México: EU

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que organizaciones terroristas controlan territorios en México y vinculó esa presencia con las fallas que, desde su perspectiva, enfrentan los sistemas de justicia, político y legal del país. Durante la ceremonia de entrega de la Medalla por Defensa en la Frontera Mexicana, celebrada en el Pentágono, el funcionario dirigió su discurso a integrantes de las Fuerzas Armadas desplegados en el límite sur de EU.

“Hay una razón por la cual en México no funciona el sistema de justicia, tampoco el político ni el legal. Hay territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera que se interponga en su camino”, sostuvo.

Destacó que los cárteles han sido designados organizaciones terroristas porque amenazan a la vida y seguridad de estadounidenses, al igual que ISIS y a Al Qaeda, pero éstos están todavía más cerca.

“No sólo exportan muerte masiva en forma de narcóticos a nuestro país, también exportan sofisticadas organizaciones criminales cuyo objetivo es desestabilizar nuestra democracia y acabar con el Estado de derecho en nuestro país”, dijo.

El funcionario agregó que la frontera entre ambos países es la principal barrera que impide que esa situación se replique en territorio estadounidense.

“La línea que impide que esa realidad exista en nuestro país es la frontera que ustedes defienden todos los días, y cuya protección ha salvado vidas”, expresó ante militares estadounidenses.

“El enemigo está a pocos metros de donde trabajas, y tu trabajo es impedir que se afiance en nuestro país, y lo has logrado, pero no nos dormimos en los laureles, porque, como dijo el secretario —Pete Hegseth—, avanzaremos y progresaremos cada día, estableciendo una misión más elevada, un estándar más alto, un objetivo más elevado”, puntualizó.