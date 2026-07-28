PT advierte sobre posible ‘rompimiento’ con Morena en Baja California

El Partido del Trabajo (PT) en Baja California advirtió que no iría en alianza con Morena en la elección para la gubernatura de 2027 si ese partido designa como candidata a la senadora con licencia Julieta Ramírez o a cualquier perfil identificado con algún grupo político del actual gobierno.

El dirigente estatal del PT y exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, afirmó que su partido competirá con una candidatura propia si Morena postula a un perfil del actual gobierno, al asegurar que Julieta Ramírez es la principal apuesta política de la mandataria estatal para sucederla en el cargo.

“El PT no aceptará ir con Morena llevando como candidato o candidata impuesto”, sostuvo Bonilla, quien adelantó que, en ese escenario, el partido impulsaría a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, como su abanderada.

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El posicionamiento del exmandatario surge en medio del proceso interno de Morena para definir la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, cargo que perfila a quien eventualmente buscaría la gubernatura en 2027.

Jaime Bonilla Valdez ı Foto: Especial

En ese contexto, el exalcalde morenista de Tecate, Darío Benítez, denunció que el equipo político de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ya trabaja en favor de la candidatura interna de Julieta Ramírez.

Según Benítez, entre quienes respaldan a la senadora con licencia se encuentran Netza Jáuregui, considerado uno de los colaboradores más cercanos a la gobernadora; el diputado local Jaime Cantón; la diputada Alejandra Ang Hernández; la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, así como el exalcalde de Mexicali Francisco Pérez Tejada.

El exedil sostuvo que la participación de este grupo refleja la intención de Marina del Pilar de mantener la continuidad de su proyecto político en Baja California mediante la candidatura de Julieta Ramírez.

Bonilla también señaló que, si por criterios de género Morena opta por un candidato hombre, el perfil impulsado por la gobernadora sería el alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, por lo que reiteró que el PT tampoco respaldaría esa postulación.

Julieta Ramírez ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT