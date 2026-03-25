¿Qué hizo Jaime Bonilla y de qué partido es?

Jaime Bonilla fue vinculado a proceso, luego de una audiencia en la que un juez del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de Baja California consideró que existen elementos suficientes para realizar un juicio por la presunta corrupción durante su cargo como gobernador de Baja California.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla fue vinculado a proceso penal este martes por presuntamente estar implicado en un caso de corrupción, por lo que enfrenta cargos por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Estos delitos por los que es señalado el exgobernador están relacionados con la empresa Next Energy, con la que existía un contrato que comprometía recursos públicos del estado por un largo periodo de tiempo.

Jaime Bonilla Valdez ı Foto: Especial

¿De qué partido es Jaime Bonilla y qué hizo?

De acuerdo con la información que se conoce, el exgobernador estaría relacionado con el proyecto de una planta fotovoltaica a cargo de la empresa Next Energy, misma que nunca se concretó.

El costo de este convenio entre el gobierno y la empresa comprometía que durante 30 años se pagaran hasta 37 mil millones de pesos provenientes de los recursos públicos, mediante un esquema de aproximadamente mil 700 millones de pesos anuales.

Asimismo, la información que se dio a conocer durante el proceso de Jaime Bonilla apuntan que; como parte del primer pago de la planta fotovoltaica que nunca se ejecutó, una institución bancaria retuvo 123 millones de pesos.

En ese sentido, en el contrato del gobierno de Baja California con la empresa Next Energy se establecía que se debían realizar pagos mensuales de casi 124 mil millones de pesos mensuales incluso si la planta no estaba generando energía.

Como medida cautelar se determinó que el actual dirigente del Partido del Trabajo (PT) deberá pagar 100 mil pesos; además se dio un lapso de seis meses para que se pueda concluir la investigación complementaria y dar paso al juicio.

Al respecto, el dirigente del PT dijo que su vinculación a proceso no le resultaba sorpresiva debido a que “ese ha sido el proceso de todos mis colaboradores”, asimismo, al salir de los juzgados señaló en entrevista con medios “para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora.”

El propietario de la empresa Next Energy se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalienes desde el pasado 22 de diciembre.

De acuerdo con la información que se conoce, es señalado por cometer fraude tras modificar un contrato que tenía con el municipio de Aguascalientes desde marzo del 2019.

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