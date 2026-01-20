¿Quién es Eugenio Javier Maiz, dueño de Next Energy, y de qué se le acusa?

Eugenio Javier Maíz fue detenido por presunto inclumplimiento de contrato, y de acuerdo con la información que se conoce, está preso desde el 22 de diciembre, pese a que su nombre no aparece en el Registro Nacional de Detenciones.

El propietadio de de Next Energy se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalienes, pues es señalado por cometer fraude tras modiciar un contrato que tenía con el municipio de Aguascalientes.

De acuerdo con la información que se conoce, la aprehensión del empresario ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, cuando presuntamente Eugenio intentaba huir del país hacia Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: En apoyo a ciclistas Marina del Pilar e Isaac del Toro encabezan Rodada Nacional de Inicio de Año 2026

Presuntamente Eugenio Javier Maiz contaba con un contrato con el Ayuntamiento de Aguascalientes para construir un parque fotovoltaico en la región desde marzo del 2019.

Eugenio Javier Maiz ı Foto: Especial

En dicho contrato se vieron comprometidos recursos públicos a largo plazo, pues se establecía un total de 7 mil 800 millones de pesos que serían liquidados en un plazo de 30 años, pero este monto fue elevado a más del 20 millones de pesos en 2020.

Además de elevar el costo del proyecto a 20 millones de pesos por una apliación, también se reestructuró el contraro para reducir el plazo de pago, por lo que pasó de 30 años a 11 años.

La revista Proceso señaló que el municipio de Aguascalientes habría dado entre 2020 y 2024 un pago de aproximadamente 584 millones de pesos, esto pese a que en 2022 las autoridades locales denunciaron el presunto fraude.

Debido a que el servicio del parque fotovolcaico que brindaría energía limpia a la región no fue entregado, la empresa se había comprometido en 2024 a devolver 500 millones de pesos que ya habían sido pagados por el ayuntamiento a Next Energy.

El empresario enfrenta dos órdenes de aprehensión en Aguascalientes que corresponden a fraude y amenazas e intento de soborno respectivamente, mientras que Next Energy cuenta con denuncias y cancelaciones de contratos en otras regiones del país.

🚨 Caso Next Energy 🚨



Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy, fue detenido y enviado al Cereso de Aguascalientes por un presunto fraude millonario ligado a un contrato de energía firmado en 2019.



Además, enfrenta nuevos cargos por cohecho y amenazas, luego de que… pic.twitter.com/jWq0opfXYD — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 20, 2026

¿Quién es Eugenio Javier Maiz?

Eugenio Javier Maiz Domene es un empresario mexicano de 47 años de edad que; además de estar vinculado a las operaciones de 16 empresas, también es hijo del exdiputado de Nuevo León, José Sebastián Maiz García.

José Sebastián Maiz García es el actual propietario del club de béisbol profesional mexicano Sultanes de Monterrey, y pese a que hasta el momento no se ha señalado relación de dicho club con los delitos de Javier Maíz, alguas versiones señalan que el dueño de Next Energy habría intentado persuadir a unos oficiales alegando ser el dueño del club.

Eugenio Javier Maiz ı Foto: Especial

Las 16 empresas con las que está relacionado el empresario son las siguientes:

Demaga Grupo Constructivo MD Iluminación Nacional Next Energy Monterrey Constructora Remsal JE Roca Adquisiciones Grupo Nezwa Organizadora y Promotora D E P Club de béisbol Dorados de Chihuahua Sultanes Sport Pilas de Cimentación y Ademes del Noreste Cimentaciones y Ademes Inmobiliaria Jome Soluciones Inteligentes Monterrey Econopilotes del Norte Vaya Imagen

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.