¿Quién es Edgar Chumacero, el funcionario del Bienestar Puebla grabado siendo infiel?

Este fin de semana se viralizó un video en el que el funcionario de la Secretaría del Bienestar, Edgar Chumacero, aparece siéndole infiel a su esposa con Natalia Suárez del Real, durante el Palenque de la Feria de Puebla 2026.

Los funcionarios del Bienestar, Chumacero y del Real, fueron captados en video dándose un beso durante el concierto que dio Carín León este 9 de mayo en Puebla, lo que desató rápidamente una polémica en redes sociales.

La esposa de Chumacero, Sury Sosa realizó una serie de publicaciones en las que señala que le habría advertido “desde febrero” a Suárez del Real que no se metiera con su esposo, pues esto podría repercutir directamente en su carrera política.

Video de la infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Edgar Chumacero?

Edgar Chumacero Hernández es un esgrimista y político mexicano que nació el 7 de febrero de 1980 en Puebla, quien además participó en la prueba individual de florete masculino durante los Juegos Olímpicos en el verano del 2004.

Desde el 2025, Edgar Chumacero Hernández es el coordinador del Programa de Obra Comunitaria en el Estado de Puebla, miembro del partido Morena, y coordinador General de Desarrollo Comunitario y Trazabilidad Social.

El funcionario del Bienestar se desempeñó como coordinador general de la Secretaría del Bienestar, y en 2025 estaba facultado para realizar inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias de supervisión y seguimiento de proyectos comunitarios del programa “Por amor a Puebla”.

Seguimos sumando esfuerzos con el presidente municipal de Tepeaca, Alfredo Velázquez, para fortalecer el programa #ObraComunitaria #PorAmorAPuebla, impulsado por el gobernador @armentapuebla_. 🤝✨ pic.twitter.com/D5uUA9f6UW — Edgar Chumacero Hernandez (@EChuma0) May 7, 2026

Como parte de su trabajo como coordinador del Programa Obra Comunitaria, en octubre del 2025 resaltó que más de 18 mil 700 personas participaban en los proyectos realizados en los 217 municipios de Puebla.

Precisó que se han realizado un total de 3 mil 757 proyectos comunitarios de educación, deporte, urbanización, salud, agua potable y electrificación que han requerido una inversión de 942 millones 632 mil pesos.

Fue en 2024 cuando Edgar Chumacero se sumó a la Secretaría del Bienestar, pues fue nombrado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, con la finalidad de fortalecer los proyectos dirigidos a las familiar poblanas.

En 2010, Edgar Chumacero Hernández presentó su renuncia al cargo de director del Instituto Municipal del Deporte (Inmudep), con la finalidad de buscar la candidatura ara la diputación del distrito 5 de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Foto de Edgar Chumacero Hernández durante su carrera en el esgrima ı Foto: Especial

En 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejó fuera del cabildo poblano a Edgar Chumacero Hernández; quien entonces era yerno de la exsenadora Blanca Alcalá Ruiz, al desechar el recurso de reconsideración tras recibir una negativa para ser regidor plurinominal.

En 2021, Chumacero informó que habría sido víctima de un presunto intento de secuestro en el municipio de Libres durante la jornada electoral, cuando era asesor del entonces presidente municipal.

Edgar Chumacero y Natalia Suárez ı Foto: Redes Sociales

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