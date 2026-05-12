Exhiben en VIDEO presunta infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez, funcionarios de Bienestar Puebla

En días recientes se comenzó a viralizar en redes sociales un video en el que presuntamente se puede ver a los funcionarios Edgar Chumacero y a Natalia Suárez dándose un beso.

El video en el que Suárez y Chumacero aparecen conversando y besándose fue tomado durante el concierto de Carín León en la fiesta del Palenque de la Feria de Puebla 2026 el pasado 9 de mayo.

Este video comenzó a causar polémica luego de que la esposa de Edgar Chumacero realizara una serie de publicaciones por medio de su cuenta de la red social X, en donde acusaba directamente a Suárez del Real.

❤️ Del Amor del Bienestar a Escándalo del Bienestar 💔



Tras la presunta infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez, Funcionarios del Bienestar del @Gob_Puebla, la esposa de Édgar Chumacero acusó públicamente a la delegada del Bienestar, Natalia Suárez de “meterse con su… pic.twitter.com/oQ3hvwylNf — El Instante noticias (@ElinstanteNot) May 12, 2026

Publicaciones de la esposa de Edgar Chumacero

En dicha publicación la esposa de Chamucero, la modelo Sury Sosa, señala que presuntamente Natalia Suárez del Real está en búsqueda de una candidatura para ser diputada de Puebla.

Esta publicación deja ver que la infidelidad presuntamente formaría parte de la estrategia de Suárez del Real para conseguir la candidatura, y también da a entender que no fue cosa de una noche, pues incluso desde febrero le habría realizado una advertencia.

“Te metiste con el marido de la persona equivocada mi reina y mira q te lo advertí desde febrero y no hiciste caso, arriesgar tu trabajo, exponerte a que tu hiijo vea todo esto para intentar ser diputada xq nunca has sido nadie políticamente hablando, no vale la pena” se lee en la publicación de Sury Sosa.

Publicación de Sury Sosa ı Foto: Redes Sociales

En una respuesta a una usuaria que señaló que Sosa era “muy valiente en exhibirla”, la esposa de Chumacero apuntó que no era por exhibirla, sino porque “él tiene que aprender a no jugar con las mujeres y ella tiene que saber que obvio él no me iba a pedir que me fuera de México por petición de ella.”

La segunda publicación de Sury Sosa señala que presuntamente Natalia Suárez del Real habría pedido a Edgar Chumacero Hernández que se divorciara, y que su esposa se fuera del país.

Ambas publicaciones realizadas por la mañana de este lunes por Sosa dan a entender que esta infidelidad no ocurrió solo en el concierto de Puebla.

La modelo Susy Sosa; quien ya borró las publicaciones que realizó en redes sociales, precisó que Chumacero continúa casado con ella, pues apunta “seguía conmigo mientras le veía la cara a ella una vez más.”

Publicación de Sury Sosa ı Foto: Redes Sociales

Respecto al video y las publicaciones, ninguno de los dos miembros del partido Morena ha emitido comentarios sobre lo ocurrido o desmintiendo la grabación.

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