Eugenio Maiz, dueño de Next Energy, es detenido y enviado a prisión preventiva

Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy y vinculado a una red de compañías en Nuevo León y Chihuahua, fue detenido y enviado al Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalientes, donde enfrenta un proceso por fraude.

Eugenio Javier Maiz Domene sumó en los últimos días otros cargos por amenazas y cohecho, de acuerdo a reportes periodísticos.

Eugenio Javier Maiz Domene es investigado por un presunto fraude relacionado con el contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy.

TE RECOMENDAMOS: Evento oficial Sheinbaum recibe a Gobernadora general de Canadá en Palacio Nacional

La denuncia, correspondiente a la carpeta digital 2502/2025, fue cumplimentada a principios de diciembre de 2025 en Reynosa, Tamaulipas, por el delito de fraude, derivado de un contrato que comprometía recursos públicos a largo plazo y que fue modificado en diversas ocasiones sin que la empresa cumpliera con la entrega del servicio pactado.

Antes de su ingreso formal al penal, Eugenio Javier Maiz Domene permaneció bajo custodia policial en un hospital, tras alegar problemas de salud. Ese periodo no implicó libertad, pero tampoco reclusión penitenciaria.

No obstante, fuentes locales indicaron que intentó sobornar a policías estatales durante su traslado al penal, luego de haber recibido atención médica bajo custodia. Después amenazó a los uniformados, según la acusación.

Por esto, las autoridades abrieron la carpeta digital 0079/2026, por los delitos de cohecho y amenazas contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con la denuncia, los agentes fueron comisionados para trasladar a Eugenio Javier Maiz Domene al Cereso tras ser dado de alta del Hospital “Miguel Hidalgo”; durante el trayecto, el empresario les habría ofrecido 500 mil pesos a cada uno para que lo dejaran en libertad.

La audiencia inicial contra Eugenio Javier Maiz Domene se realizó vía virtual el sábado 17 de enero, encabezada por el juez penal Héctor Alejandro Andrade Alvarado a puerta cerrada.

La continuación de la audiencia fue programada para el 21 de enero.

Respecto al fraude el origen del caso se remonta a marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes adjudicó a Next Energy un contrato para desarrollar infraestructura fotovoltaica con un costo aproximado de 7 mil 800 millones de pesos, a pagar en 30 años.

En junio de 2020, el contrato fue modificado, elevando el monto total, incluidos cargos financieros, a más de 20 mil millones de pesos, sin que la empresa entregara energía eléctrica al municipio, de acuerdo con documentación.

El caso fue denunciado desde 2022 ante la Fiscalía de Aguascalientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR