‘En Chihuahua no vamos a entregar el estado al crimen organizado’, responde PAN a Morena.

El Comité Directivo Estatal del PAN y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado señalaron que Morena intenta politizar el tema de la soberanía nacional para evitar responder sobre los señalamientos que existen contra diversos actores morenistas relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante una atención a medios encabezada por la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández; el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez Madrid; y el diputado local Jorge Soto, el partido reiteró que Chihuahua no permitirá que el narcotráfico intervenga en la vida pública del estado.

Daniela Álvarez señaló que este lunes una columna nacional publicada en El Universal abordó presuntos vínculos y señalamientos relacionados con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y personajes de Morena mencionados en investigaciones y versiones periodísticas sobre delincuencia organizada.

La dirigente estatal aseguró que Morena busca desacreditar constantemente a la gobernadora Maru Campos pese a que, afirmó, no existe una sola acusación formal en su contra, mientras su administración mantiene una estrategia frontal de combate al crimen organizado e inversión en seguridad.

“Los ciudadanos no son tontos y no se les puede engañar. Mientras aquí se da la cara y se combate al crimen, Morena evita hablar de los señalamientos que existen contra sus propios perfiles políticos”, expresó.

Asimismo, reiteró que Acción Nacional continuará defendiendo a las familias chihuahuenses y respaldando a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en el estado.

Por su parte, Alfredo Chávez Madrid afirmó que Morena intenta convertir el debate público en una cortina de humo para evitar responder sobre el caso de Rubén Rocha Moya y otros señalamientos nacionales relacionados con presuntos nexos criminales.

“Chihuahua no va a ser Sinaloa. Aquí vamos a defender a nuestras familias y no vamos a permitir que el crimen organizado se apodere de las instituciones”, sostuvo.

El coordinador de la bancada panista también defendió la cooperación institucional con autoridades estadounidenses en materia de seguridad y aseguró que trabajar coordinadamente para combatir al crimen no representa traición a la patria.

En su intervención, Jorge Soto recordó que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta por los hechos ocurridos el 19 de abril en el municipio de Morelos y señaló que delitos como extorsión, homicidio doloso y secuestro corresponden al ámbito de la delincuencia organizada federal.

El legislador señaló que la movilización anunciada por Morena no representa una defensa de la soberanía nacional, sino una postura política para responder a los señalamientos que hoy enfrenta Morena en materia de seguridad y crimen organizado.

Finalmente, Acción Nacional reiteró que continuará trabajando para defender la seguridad de las familias chihuahuenses, fortalecer las instituciones y evitar que Chihuahua sea entregado al crimen organizado.

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JVR