Vinculan a proceso a exgobernador Jaime Bonilla por peculado y abuso de autoridad

El Sistema de Justicia Acusatorio de Baja California dictó auto de vinculación a proceso penal a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador y senador de Morena, quien en la actualidad es dirigente estatal del Partido del Trabajo.

Un juez vinculó a proceso a Jaime Bonilla Valdez por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El proceso de Jaime Bonilla Valdez es en calidad de coautor y se le atribuyó el título de dolo.

Su situación jurídica es por la contratación durante su periodo de gobernador de la empresa Next Energy para construir una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali.

El contrato comprometía a la administración estatal a pagar 123 millones de pesos mensuales por 30 años lo que representaba una carga financiera de 35 mil millones de pesos, cuyo pago se garantizaba con las aportaciones de la Federación por participaciones federales.

Además de la primera quita que hizo Banca Firme por una obra que no se construyó, se realizó una inversión estatal de 1 mil 300 millones de pesos por garantía durante la inversión inicial de la planta.

La audiencia de Jaime Bonilla Valdez continúa para determinar la medida cautelar.

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FGR