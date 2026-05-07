¿Quién es Roxana ‘N’, mamá de Vicentito, niño que murió encerrado en una camioneta en Mexicali?

El pasado 2 de mayo en el fraccionamiento La Rioja de Mexicali, Baja California, se registró un trágico incidente que causó indignación no solamente en la población de dicha entidad, sino en todo el país.

De acuerdo con la información que se conoce, luego de haber permanecido dentro de un auto expuesto a altas temperaturas por aproximadamente 12 horas, un menor de edad de nombre Vicente perdió la vida por un golpe de calor.

El infante de tres años de edad; ahora conocido como Vicentito, fue localizado sin vida al interior de una camioneta aproximadamente al medio día del 2 de mayo, y la presunta responsable de este hecho es su madre, Roxana “N”.

Imagen ilustrativa de una camioneta Chevrolet Captiva modelo 2022 ı Foto: Especial

¿Quién es Roxana ‘N’?

La Fiscalía de Baja California informó que el viernes 1 de mayo Roxana permaneció varias horas en la fiesta de un familiar con el menor de edad, y durante este evento comenzó a ingerir bebidas alcoholicas.

Posteriormente Roxana “N” condujo hacia su casa; ubicada en el fraccionamiento La Rioja, y Vicente se quedó dormido durante el trayecto, por lo que al llegar esta no quiso despertar al menor.

Luego la madre descendió del auto para encender el boiler y poder darle un baño a Vicente, pero esta presuntamente se confundió después y se metió a bañar.

La reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público durante la audiencia señala que Roxana se bañó porque “creyó que ya había acostado al menor, ahí ingirió seis cervezas y al menos dos copas de vino más y fue a su habitación.”

La mujer no se durmió inmediatamente, las pruebas digitales fueron la clave para la acusación de dolo eventual, pues a las 3:45 de la madrugada compartió un video de Tik Tok y a las 5:32 publicó una fotografía de ella frente al espejo. Ministerio Público



Alrededor de las 11:30 horas del 2 de mayo la mujer pensó que Vicente continuaba dormido, por lo que fue hasta el mediodía que localizó al menor de edad sin signos vitales dentro de la camioneta Chevrolet Captiva modelo 2022.

Información presentada por la Fiscalía sobre el caso Vicentito ı Foto: Captura de pantalla

Autoridades señalan que el menor de edad presentaba quemaduras en brazos y piernas; y se señala que posiblemente perdió la vida entre las 09:00 y las 10:00 horas del sábado.

La fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, dijo este miércoles que Roxana “N” es señalada por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Precisó que no se trata de un homicidio doloso, pues la imputada “al ponerse intencionalmente en estado de ebriedad sabe que puede ocasionar la muerte de alguien, y acepta en su mente esos hechos.”

Conferencia de prensa de la Fiscalía General del Estado de Baja California ı Foto: Redes Sociales

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