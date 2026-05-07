Caso Vicentito: El niño de Mexicali que ha causado indignación por su muerte

El fallecimiento de Vicente; un menor de 3 años de edad, está causando indignación entre las personas, pues este perdió la vida por un golpe de calor tras ser abandonado dentro de una camioneta durante más de 12 horas.

El hecho no causó indignación entre las personas sólo por la causa de la muerte de Vicente, sino porque la principal señalada por presuntamente ser la responsable es Roxana “N”, madre del menor de edad.

Los familiares del menor conocido como Vicentito realizaron un funeral y una misa de cuerpo presente para poder despedirse del menor; su padre, Juan Carlos, dedicó un mensaje en el que pidió perdón al menor y le externó su cariño.

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El delito por el que se podría imputar la muerte de Vicente a Roxana “N” es homicidio por omisión impropia con dolo eventual, de acuerdo con la fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez.

Andrade Ramírez precisó que la investigación de la Fiscalía señala que no se trata de un homicidio culposo o “un descuido”, pues hay un dolo eventual detrás de los hechos que derivaron en la muerte de Vicente.

Conferencia de prensa de la Fiscalía General del Estado de Baja California ı Foto: Redes Sociales

Reconstrucción de los hechos

En conferencia de prensa la Fiscalía General del Estado de Baja California informó que el 1 de mayo Roxana “N” asistió a una fiesta familiar con Vicente, y durante este evento ingirió bebidas alcohólicas.

Fue alrededor de las 23:00 horas cuando se retiró de la fiesta en una camioneta captiva color negro modelo 2022, con Vicente en la silla de seguridad que se encontraba en asiento posterior del vehículo.

Al llegar a su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Rioja, estacionó la camioneta fuera de su hogar y descendió “dejando al menor atado e indefenso en su silla de seguridad dentro de la camioneta” de acuerdo con la Fiscalía.

Se estima que alrededor de las 13:28 horas del sábado 2 de mayo el C5 recibió la alerta del incidente, en la que se informó que el menor de tres años de edad fue localizado sin vida al interior del vehículo.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, Vicente permaneció dentro del vehículo “por más de 12 horas”, por lo que se determió que un golpe de calor fue la causa de su muerte.

Información presentada por la Fiscalía sobre el caso Vicentito ı Foto: Captura de pantalla

La fiscal general del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez precisó que se llevaron a cabo otros actos en los que Roxana “N” contaba con consciencia y se encontraba en estado alerta, por lo quedesde las 11 de la noche hasta las 01:30 horas no atendió el peligro al que estaba expuesto Vicente.

Por su parte, el Ministerio Público informó durante la audiencia; como parde de la reconstrucción de los hechos de la declaración de Roxana “N” que la madre de Vicente permaneció despierta hasta aproximadamente las 05:32 horas del sábado.

Precisaron que pruebas digitales son la clave para la acusación de dolo eventual, pues “a las 3:45 de la madrugada compartió un video de Tik Tok y a las 5:32 publicó una fotografía de ella frente al espejo.”

Fiscal general del Estado de Baja California ı Foto: Redes Sociales

Andrade Ramírez aseguró que cuentan con elementos suficientes para el caso de Vicentito, y sostuvo que la Fiscalía “va a tener mano dura y todo el peso de la ley. Sobre todo cuando se trata de representar a un pequeño indefenso como víctima.”

La madre de Vicente se encuentra en prisión preventiva en el Cereso de Mexicali, y este sábado 9 de mayo definirá la vinculación a proceso, por lo que Roxana “N” se podría enfrentar a una sanción de hasta 15 años de prisión.

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