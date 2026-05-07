Destacan que Mazatlán es líder del turismo de reuniones en el noroeste de México

Con 54 eventos realizados de enero a la fecha, entre congresos y convenciones, que han registrado una asistencia de más de 64,000 personas y una derrama económica superior a los 1,128 millones de pesos, Mazatlán es líder del turismo de reuniones en el noroeste de México.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, destacó que este sector fortalece el desarrollo económico y promueve la innovación y la sostenibilidad en la región.

“Mazatlán cuenta con una infraestructura y servicios turísticos de primer nivel, además de la hospitalidad que nos distingue a los mazatlecos. El objetivo es generar experiencias únicas para seguir consolidando a Mazatlán y al estado como destinos de clase mundial en el segmento de reuniones, incentivos y congresos”, afirmó.

Durante el mes de mayo Mazatlán tendrá una oferta diversa de eventos deportivos y corporativos de talla internacional.

Esta semana se está llevando a cabo el festival de surf Mexi Log, con más de 160 participantes de 35 países y del 6 al 10 de mayo se realizará la Copa Mazatlán de Futbol, con más de 250 equipos de diversos estados del país

Del 11 al 15 de mayo se efectuará la Convención de Grupo Lala, con más de 250 asistentes; mientras que del 15 al 18 de mayo está programada la Semana de la Troka, donde se espera a más de 20 mil personas.

Además, del 29 al 31 de mayo tendrá lugar el encuentro de tatuajes y arte Pacific Ink Master, con más de 600 participantes y el 30 de mayo la Copa de Taekwondo Vive Mazatlán, con más de 100 competidores, entre otros congresos, eventos y convenciones.

De esta forma, la industria de reuniones en el puerto y el estado reafirma su posición como un pilar estratégico de la economía estatal. En 2025, Sinaloa cerró con 191 eventos, más de 322 mil asistentes y una cifra récord de 3,400 millones de pesos en beneficios económicos para la región.

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FGR