Sinaloa continúa con promoción turística pese acusación de EU contra gobernador

Acapulco, Guerrero — Tras la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve personas más por tráfico de drogas y armas, la Secretaría de Turismo de Sinaloa aseguró que, en el marco del Tianguis Turístico 2026, continuará promoviendo la oferta turística de la entidad.

“Aquí estamos promoviendo, como sabes lo mejor del turismo de Sinaloa en esta edición del tianguis 50, yo voy a seguir con mi agenda”, refirió Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de la entidad, al termino de la firma de una carta intención de colaboración entre Price Travel.

Previamente, en entrevista con La Razón, la funcionaria estatal señaló que Sinaloa es una entidad segura gracias a los operativos que se han puesto en marcha por el gobierno estatal y federal.

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“Para cada una de los eventos hay siempre operativos en marcha, eso es gracias al apoyo de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto, de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, para carnaval, semana santa, pascua, pero todo el el tiempo, a ustedes les puedo decir que los 365 días del año, están todos los operativos de seguridad justamente buscando el bienestar para todas y todos” Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa



Asimismo, destacó que “un termómetro” para medir el nivel de seguridad que tiene la entidad son la llegada de cruceros, “son los principales indicadores, o sea, son muy estrictos, en la seguridad. Entonces, si ellos no cuentan con un puerto con seguridad, no llegan”. Al cierre de 2025, a Mazatlán llegaron 124 cruceros, para este año se proyecta el arribo de 152 y en 2026 una estimación de 180 cruceros.

Incluso el número de turistas aumentó, en 2025 llegaron a la entidad 5.5 millones de turistas y sólo en Mazatlán fueron 4.5 millones; este año en el Carnaval de Mazatlán arribaron 1.3 millones de personas.

“Por ejemplo, en un evento como el que viene siendo el desfile, 500 mil personas en un solo lugar, todo con saldo blanco, afortunadamente, en la Semana de la Moto tuvimos más de 15 mil motociclistas en todo el Malecón. O sea, son esos eventos de gran afluencia que, afortunadamente, todo ha salido muy bien. Estamos muy contentos. Decirles que cuentan con toda la certeza de que van a un lugar seguro ”, indicó Sosa Osuna.

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cehr