CFE reporta sólida ganancia operativa en el primer trimestre del año

Imagen ilustrativa de un centro de atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de México.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó sus estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, en los que se reportaron ingresos totales de 159,659 millones de pesos (mdp). Los ingresos por venta de energía eléctrica sumaron 114,911 mdp, manteniéndose estables respecto a marzo de 2025, con un destacado comportamiento de los sectores industrial y doméstico, los cuales mostraron un crecimiento de 15.0% y 6.8%, respectivamente.

Los costos totales disminuyeron 15.9%, al ubicarse en 126,898 mdp, dentro de los que destaca la reducción de 33.2% en el costo de energéticos y otros combustibles, principalmente por menores precios del gas natural, así como una caída de 22.2% en el costo de combustibles vendidos a terceros. Esto representa una ventaja competitiva de la CFE, al acceder a precios favorables en el mercado norteamericano, pese a las presiones al alza en el precio internacional de los combustibles por el conflicto en el Estrecho de Ormuz. Asimismo, se registraron reducciones en algunos gastos operativos como mantenimiento, materiales, servicios generales y derechos e impuestos.

La eficiencia obtenida en el manejo de costos y gastos permitió alcanzar una utilidad de operación de 32,761 mdp. Este nivel representa un aumento de 133.3% en comparación con el primer trimestre del año anterior. Por su parte, durante el primer trimestre de 2026, el EBITDA (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ubicó en 55,843 mdp en comparación con los 36,781 mdp obtenidos en marzo de 2025. Este nivel de EBITDA representa un margen de 35% de los ingresos totales, el más elevado de los últimos 6 años.

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Con estos resultados operativos, se reafirma la capacidad de la CFE de generación de flujo de efectivo para hacer frente a sus obligaciones financieras, al mejorar su razón de cobertura de pago de intereses de 1.0 a 2.5 veces.

Derivado del efecto de fluctuaciones cambiarias en la valuación de obligaciones en moneda extranjera, la CFE registró un resultado neto negativo por 402 mdp; sin embargo, esto no significa una salida de flujo de efectivo para la empresa, sino sólo un movimiento en una partida virtual. En términos agregados, este resultado refleja una mejora de 97.5% respecto de lo reportado durante el primer trimestre de 2025.

Con relación al estado de situación financiera, los tres conceptos principales de activo total, pasivo total y patrimonio, mostraron un desempeño estable respecto del cierre 2025. El valor del activo total de la CFE se ubicó en 3.0 billones de pesos, lo que valida su posicionamiento como la empresa más grande de México valuada por activos totales sin considerar a empresas pertenecientes al sector financiero.

La eficiencia operativa de la CFE durante el primer trimestre de 2026, en conjunto con una disciplina financiera en el manejo de su deuda, permitió lograr una mejora en el nivel de apalancamiento, al pasar de 4.8 veces a cierre del año pasado a 4.5 veces a marzo de 2026.

Los resultados obtenidos durante el primer trimestre de 2026 reafirman la solidez operativa y financiera de la CFE como Empresa Pública del Estado, al cumplir con su compromiso con el desarrollo económico y social de México, promoviendo la justicia y la seguridad energética en beneficio de la sociedad.

📄 #Boletín | La CFE reporta una sólida utilidad de operación de 32,761 mdp en el primer trimestre de 2026, 1.3 veces mayor que la del año anterior.



Con ingresos estables y una reducción de 33.2% en costos de energéticos, la empresa fortalece su eficiencia, solidez financiera y… pic.twitter.com/cdhdxTfuVy — CFEmx (@CFEmx) April 29, 2026

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JVR