Día del Trabajo 2026: ¿abren los bancos en México este viernes 1 de mayo?

Te contamos en La Razón si abrirán sucursales bancarias el viernes 1 de mayo en México.

Este viernes es 1 de mayo, conmemoración del Día del Trabajo, fecha de asueto en México, por lo que estudiantes y trabajadores estarán libres de labores, así como varios negocios y empresas, pero ¿los bancos brindarán servicio?

Como conmemoración a la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, que inició precisamente el 1 de mayo, pero de 1886, y motivada por trabajadores que buscaban la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas, esta fecha quedó establecida como el Día del Trabajo.

Para México, fue hasta 1913 cuando comenzó a celebrarse esta fecha, momento en el cual aproximadamente 20 mil obreros marcharon y exigieron al gobierno, encabezado por el presidente Victoriano Huerta, la implantación de la jornada laboral de ocho horas.

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Como producto del esfuerzo obrero, en la Constitución de 1917 fue plasmado dentro del artículo 123, entre otros derechos, la jornada máxima de ocho horas diarias, prohibición de labores insalubres o peligrosas, así como el trabajo extraordinario, fuera del horario establecido, debe pagarse a doble sueldo.

¿Abren los bancos este 1 de mayo en México?

La Asociación de Bancos de México (ABM) compartió en un comunicado que, de acuerdo con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el viernes primero de mayo .

Aunque aquellos bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, tendrán servicio al público en sus horarios tradicionales.

También resalta que la banca que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 61 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

¿Qué otros días no abren los bancos en México?

De acuerdo con el calendario de la ABM, las instituciones financieras cerrarán sus puertas los días:

16 de septiembre , por el inicio de la Independencia de México

2 de noviembre , Día de Muertos

El tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, por la Revolución Mexicana

12 de diciembre , por el Día del Empleado Bancario

25 de diciembre, por Navidad

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cehr