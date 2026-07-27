¿Quién es Jaime Bonilla? De qué partido es, empresas y cargos anteriores del exgobernador de Baja California

Jaime Bonilla Valdez es un empresario y político originario de Tijuana, Baja California, relacionado con distintas controversias, entre ellas el caso de la empresa Next Energy y, la más reciente, por amenazar con “romper su mad*** todo el tiempo que tenga yo de vida” a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Nacido el 9 de junio de 1950, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posteriormente una maestría en Administración Pública en la National University de San Diego, California.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y Jaime Bonilla Valdez. ı Foto: Especial.

Trayectoria en empresas e inicio en la política

Antes de incursionar en la política, ocupó la gerencia general de Electrol de México de 1979 a 1984. Paralelamente fue presidente de la constructora CONESA y, en las décadas siguientes, dirigió diversas empresas vinculadas a la industria maquiladora, la construcción, los medios de comunicación y el deporte profesional.

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Entre las compañías y organizaciones con las que estuvo relacionado figuran COVIMEX de México, Relay Switch de México, El Diario de Baja California, Media Sports de México, Televisa Fronteriza y el club de béisbol Potros de Tijuana, del que fue director. También fundó el consorcio Primer Sistema de Noticias (PSN), una cadena de radio y televisión en Tijuana, Baja California.

En la política, comenzó como diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) durante la LXII Legislatura, entre 2012 y 2015. En ese periodo también participó como coordinador de campaña de la coalición Compromiso por Baja California, que impulsó la candidatura de Fernando Castro Trenti a la gubernatura de ese estado en 2013.

En 2015 se incorporó a Morena y asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del partido en Baja California. En 2018, obtuvo un escaño en el Senado de la República por mayoría relativa, aunque solicitó licencia en diciembre de ese año para competir por la gubernatura.

En la imagen, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Jaime Bonilla. ı Foto: larazondemexico

Bonilla Valdez ganó las elecciones de 2019 como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, integrada por Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Transformemos. Se desempeñó al frente del Ejecutivo estatal del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Durante su administración promovió una reforma constitucional para ampliar su gobierno de dos a cinco años, iniciativa que fue conocida como la “Ley Bonilla” y que fue invalidada posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al declararla inconstitucional.

Tras concluir su mandato, Jaime Bonilla salió de Morena y se integró nuevamente al PT. En mayo de 2023, el Consejo Estatal de Morena en Baja California solicitó la suspensión de sus derechos partidistas al considerar que aceptó un cargo en el PT sin presentar previamente su renuncia al partido guinda.

Caso Next Energy

Jaime Bonilla también enfrenta procesos legales derivados del caso Next Energy. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinó que no podrá aspirar a cargos públicos durante tres años al considerar que durante su administración otorgó permisos para un proyecto de planta fotovoltaica sin contar con facultades para ello, ya que ese tipo de autorizaciones corresponden al Gobierno Federal.

Además, en marzo de este año fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, relacionados con el contrato para desarrollar una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, proyecto que nunca se concretó.

Vinculan a proceso a Jaime Bonilla ı Foto: Especial

Aunque enfrenta el proceso en libertad tras el pago de una garantía económica de 100 mil pesos, Jaime Bonilla ha rechazado las acusaciones y sostiene que los pagos realizados al proyecto ocurrieron cuando ya no encabezaba el gobierno estatal.

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cehr