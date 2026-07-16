...Y exgobernador niega denuncias; “es ilógico”, dice

El exmandatario estatal, durante su campaña por la candidatura al Senado, el 2 de marzo de 2024.

El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, Jaime Bonilla, rechazó los señalamientos que hizo la gobernadora de esa entidad, Marina del Pilar Ávila, quien lo acusó de tenderle una trampa a través de un acercamiento con supuestos agentes estadounidenses, para posteriormente filtrar fragmentos de audios vinculados con ese encuentro, para desprestigiarla.

“Es ilógico que a quien ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, señaló Bonilla a través de un comunicado.

El Tip: Jaime Bonilla sugirió que el recelo de la gobernadora se ha intensificado tras el registro de Monserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, para contender por la gubernatura.

El también exgobernador del estado cuestionó la versión de la mandataria sobre las filtraciones. “Simplemente no entiendo cómo una persona que se presume inteligente pueda aspirar a que la opinión pública le crea que el exgobernador, que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración, pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, dijo.

Jaime Bonilla sostuvo que en la primera filtración ya existían señalamientos comprometedores y que la segunda motivó un cambio de postura de la mandataria.

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Además, el petista exigió que, si Marina del Pilar fue víctima de una supuesta trampa política, aclare las circunstancias en que ésta se materializó.

“Que aclare quiénes y cómo la cruzaron a Estados Unidos sin visa, quiénes y cómo la sentaron en aquella plenaria que refiere en la segunda grabación de agencias estadounidenses encabezadas por el Departamento de Justicia, quiénes y cómo la sentaron en aquellas reuniones con agencias estadounidenses en las que ella decía ya no querer participar porque cada vez que se sentaba ‘le hacían algo’”, escribió.

Para Bonilla Valdez, es necesario que la gobernadora de Baja California explique a la Presidenta Claudia Sheinbaum por qué se dijo dispuesta a revelar a un gobierno extranjero, a cambio de impunidad, informaciones obtenidas en las mesas de seguridad nacional.