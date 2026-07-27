México y Francia buscan restringir el uso del veto en la ONU ante atrocidades en masa

México y Francia acordaron intensificar las gestiones diplomáticas para ampliar el respaldo internacional a una iniciativa que propone restringir el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando existan casos de atrocidades en masa.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo este lunes una llamada de trabajo con el ministro para Europa y Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante la conversación, ambos funcionarios revisaron los compromisos de cooperación establecidos tras la visita del presidente Emmanuel Macron a la mandataria Claudia Sheinbaum.

La agenda incluyó los esfuerzos diplomáticos destinados a sumar más países a la propuesta franco-mexicana para la “restricción del uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de atrocidades en masa”.

Además, Velasco y Barrot abordaron el “relanzamiento del Consejo Estratégico Franco Mexicano”, mecanismo enfocado en fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones. Por medio de ese organismo, los dos gobiernos pretenden impulsar la relación bilateral y abrir nuevos espacios de colaboración para los sectores productivos de cada país.

Este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), sostuvo una llamada de trabajo con el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot (@jnbarrot), para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación derivados de la visita… pic.twitter.com/rBt47G238s — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 27, 2026

SRE mantuvo dos reuniones de trabajo más

Además de sus actividades con Francia, el secretario Roberto Velasco sostuvo una llamada telefónica de trabajo con la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Ma. Theresa P. Lazaro, con quien dialogó sobre la agenda bilateral entre ambos países. Durante la conversación, reiteró el interés de México en concluir el proceso de adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático de la ANSEA, cuyos trabajos son presididos este año por Filipinas.

En el intercambio también abordaron proyectos de cooperación cultural con el objetivo de fortalecer los vínculos de amistad entre México y Filipinas, como parte de la agenda de colaboración entre ambas naciones.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una llamada telefónica de trabajo con su homóloga filipina, la secretaria de Relaciones Exteriores de @DFAPHL, Ma. Theresa P. Lazaro (@SecLazaro), para dialogar sobre la agenda bilateral entre México y Filipinas.



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Asimismo, Roberto Velasco encabezó una reunión virtual con las personas titulares de las representaciones de México en los países de la Unión Europea. En ese encuentro destacó la importancia de impulsar las exportaciones mexicanas hacia esa región, promover la atracción de inversiones en sectores estratégicos y dar seguimiento al proceso de ratificación del Acuerdo Global Modernizado en los 27 Estados miembros, con el propósito de fortalecer el diálogo político, la cooperación, el comercio y la inversión entre México y la Unión Europea.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión virtual de trabajo con las personas titulares de las representaciones de México en países de la Unión Europea, a quienes reiteró la prioridad de promover las exportaciones mexicanas hacia los países de su… pic.twitter.com/w2LVfIKCZM — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 27, 2026

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