Fuerzas especiales de la Marina recibieron capacitación antiterrorista

Elementos de la Secretaría de la Marina

Más de 80 integrantes de élite recibieron adiestramiento para intervenir ante posibles amenazas terroristas en autobuses y otros medios de transporte durante el dispositivo de seguridad de la Copa Mundial de Futbol 2026. El grupo formó parte de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), que reforzó la fuerza de tarea creada para el torneo.

Dentro del operativo, 960 elementos de esa corporación naval cursaron capacitaciones sobre prevención, reacción y atención de incidentes relacionados con el aumento extraordinario de pasajeros, turistas extranjeros y traslados en terminales aéreas.

El componente especializado practicó acciones de acceso, contención, rescate de rehenes y recuperación del control en vehículos colectivos. Los ejercicios tomaron en cuenta la estrechez del pasillo, las filas de asientos, la cercanía entre ocupantes y una eventual amenaza armada.

TE RECOMENDAMOS: Fiscalía General de la República Vinculan a proceso a cuatro ligados al Cártel de Sinaloa tras rescate de 31 migrantes

Como primera fase, los marinos analizaron puertas delanteras, accesos posteriores, ventanas, salidas de emergencia y materiales de cada unidad. La revisión permitió distinguir estructuras capaces de ofrecer protección frente a aquellas que sólo ocultaban visualmente al personal.

Elementos de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

Los equipos también definieron puntos de ruptura e ingreso simultáneo desde ambos extremos del autobús. Esta táctica buscó dividir la atención de los posibles agresores, limitar su respuesta y reducir el riesgo de fuego cruzado durante una intervención.

Para acercarse al objetivo, los efectivos aprovecharon zonas sin visibilidad desde el interior y mantuvieron vigilancia sobre las salidas. El esquema contempló medidas para impedir que una persona armada escapara entre los pasajeros durante una evacuación rápida.

Al entrar en la unidad, el grupo avanzó mediante una formación cerrada a lo largo del pasillo. Cada integrante cubrió un sector específico y aplicó criterios para distinguir entre atacantes, rehenes y compañeros, con prioridad en la neutralización de quienes portaran armas.

Elementos de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

También se estableció un cerco exterior para inmovilizar el vehículo mediante barreras, neumáticos u otras unidades pesadas. El dispositivo incluyó personal con funciones de observación a distancia, colocado en posiciones con visibilidad hacia ventanas y corredores internos.

Después de recuperar el control, los ocupantes salieron por rutas previamente aseguradas y quedaron concentrados en zonas protegidas. Los elementos utilizaron instrucciones breves para ordenar el desalojo, disminuir el pánico y mantener despejados los accesos.

La UNAPAP conservó a la Fuerza de Tarea Copa Mundial como parte de las acciones de protección para visitantes nacionales y extranjeros desde el 12 de mayo.

Elemento de la Secretaría de Marina, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT