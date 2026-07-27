Marina asegura 834 kilos de presunta cocaína en Chiapas; evitan 1.66 millones de dosis en las calles

Personal de la Secretaría de Marina localizó en Tonalá, Chiapas, un vehículo de doble cabina con aproximadamente 834 kilogramos de presunta cocaína, un alijo con un valor estimado de más de 181 millones de pesos.

Durante recorridos de vigilancia, personal naval ubicó la unidad aparentemente abandonada en la que encontraron 44 costales con paquetes que contenían aparente cocaína.

En el decomiso participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las operaciones coordinadas contra grupos delictivos.

TE RECOMENDAMOS: Para el Mundial 2026 Fuerzas especiales de la Marina recibieron capacitación antiterrorista

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que con el aseguramiento “se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles”.

En Tonalá, Chiapas, personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx aseguraron 834 kilos de cocaína.

Con esta acción se evitó que aproximadamente 1.66 millones de dosis llegaran a las calles. pic.twitter.com/05aKR1DfWQ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 28, 2026

Lo asegurado quedó a disposición de las autoridades competentes y según la Marina, provocó una significativa afectación económica para la delincuencia organizada. Destacó, también, la coordinación entre las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Aseguran armamento oculto en bocina en Tamaulipas

Seis armas cortas y ocho cargadores quedaron bajo resguardo después de que autoridades federales localizaron el material al interior de una bocina que era transportada en el maletero de un autobús de pasajeros en Reynosa, Tamaulipas.

Durante un recorrido sobre la carretera federal Reynosa–Monterrey, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) marcaron el alto a la unidad para efectuar una revisión preventiva.

El personal inspeccionó el compartimento de equipaje y encontró una caja cuyas dimensiones y peso resultaron irregulares. En el interior había un equipo de sonido que ocultaba el armamento.

Como parte del reforzamiento de la seguridad y vigilancia en carreteras, en Tamaulipas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y @SSPCMexico aseguraron armas de fuego y cargadores ocultos al interior de una bocina que era transportada en el compartimento… pic.twitter.com/7WhEw6RFRJ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

La intervención formó parte del reforzamiento de vigilancia en las vías nacionales. Las corporaciones procesaron los indicios conforme a los protocolos aplicables antes de trasladarlos ante la autoridad ministerial.

Posteriormente, los agentes entregaron el armamento y los cargadores al Ministerio Público Federal, encargado de abrir la investigación, determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el origen o destino del autobús, tampoco identifican a alguna persona relacionada con el cargamento. La FGR tampoco dio a conocer si hubo detenciones derivadas de la inspección.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr