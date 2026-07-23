Caen ‘El Kado’ y Óscar ‘N’, objetivos prioritarios en Baja California y Nuevo León.

Autoridades federales detuvieron en Yucatán a Héctor Manuel “N”, alias “El Kado” o “El Ka2ador”, identificado como operador y cabecilla del Cártel Arellano Félix (CAF); en una acción distinta, realizada en Nayarit, capturaron a Óscar “N”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participaron en los despliegues; las instituciones relacionan a ambos hombres con delitos como distribución de drogas, tráfico de armas, extorsión, homicidio y lavado de dinero.

Así detuvieron a “El Kando”

La primera operación tuvo lugar en Valladolid, Yucatán, después de un intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos; las autoridades obtuvieron datos sobre la ubicación y los movimientos de Héctor Manuel “N”, a quien consideran líder de una célula dedicada al trasiego de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Tras localizarlo en ese municipio, los agentes confirmaron su identidad y concretaron la captura; el Gabinete de Seguridad también vincula a “El Kado” con cobros ilegales, asesinatos y otros hechos violentos ocurridos en Baja California.

“Detuvieron a Héctor Manuel “N”, alias “Kado”, identificado como líder de una célula responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California", informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/TH4lXvJ72G — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2026

Detienen a generador de violencia buscado en Nuevo León

Una operación diferente permitió ubicar en Bahía de Banderas, Nayarit, un inmueble utilizado por Óscar “N”; los investigadores realizaron vigilancias fijas y móviles durante varios meses hasta reunir elementos para solicitar la intervención judicial del domicilio.

Con las pruebas recabadas, un juez de control autorizó el cateo; personal federal ingresó a la propiedad, arrestó al sospechoso y aseguró cargadores, cartuchos, así como diversa documentación que quedó bajo resguardo del Ministerio Público.

Para el gobierno de Nuevo León, Óscar “N” figuraba como objetivo prioritario por su presunta relación con la distribución de narcóticos entre células delictivas independientes; las indagatorias también lo asocian con el abastecimiento de armamento, operaciones financieras ilícitas, agresiones contra autoridades, bloqueos e incendios registrados en esa entidad.

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JVR