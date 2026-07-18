  En Baja California la política y la corrupción van juntas

Por la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, la está pasando mal, pues las acusaciones que le lanzan desde la fiscalía son graves y aunque todavía no se conoce a fondo su culpabilidad, por el tema de huachicol, a lideres de oposición le inquieta, sobre todo a los dirigentes de Somos México.

Pero levanta suspicacias la detención pues cuando esta la pelea muy intensa entre el exgobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, con la actual mandataria bajacaliforniana, Marina del Pilar, de la que se tiene grabaciones de reuniones que sostuvo con agente de la DEA, la CIA o de otras agencias. No ha podido dar explicaciones, pero si resulta sospechoso que Ruffo haya sido detenido en estos momentos.

La semana cierra y conforme se acaba el Mundial de Futbol en el que México resultó ser la mejor sede, los problemas se le juntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, que está pagando un precio altísimo por defender a los gobernadores de su partido, pues al señalado Rubén Rocha Moya, se suma ahora la mandataria estatal de Maru del Pilar Ávila, cuyas grabaciones filtradas por el periodista Héctor de Mauleón, hablando con supuestos agentes del FBI, la colocan en una muy difícil situación de la que intenta que se infiera que ella solo fue una cándida mujer engañada.

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Debería de saber la gobernadora bajacaliforniana que en política, a la candidez se le llama de otra manera. Las explicaciones que pretende dar son verdaderamente muy ingenuas, pensar que a una gobernadora le pueden tomar el pelo tan fácilmente parece poco creíble.

Pero para su desgracia, nadie se la creyó. Después, Marina del Pilar Ávila señaló a su archienemigo, el exgobernador Jaime Bonilla, ahora dirigente del PT en la entidad, por haberle tendido una trampa y hasta el momento, todo apuntaría a que podría ser verdad pues en Tijuana se filtró la versión de que uno de los interlocutores de la gobernadora, respondería al nombre de “Carlos Gil”, o “Carlos Trujillo Gil” exagente del FBI y, ahijado ni más ni menos que del propio Bonilla por ser hijo de un amigo muy cercano de éste.

Y en lo que las cosas vuelven a la cruda realidad en México, paradójicamente, pareciera que el gobernador con licencia de Sinaloa, tiene ahora un respiro mientras Baja California se calienta. Y Ernesto Ruffo fue trasladado a una cárcel del DF, en donde quedó a disposición de un juez.

JAIME BONILLA, EL PETISTA

No hay que olvidar que durante el período en que el partido de Morena registró a todos sus aspirantes a los gobiernos estatales, sorpresivamente se presentó Bonilla Valdez apadrinando a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, a su registro como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Baja California.

El exgobernador de BC, dejó entrever que si no le parecían los términos que imponía el partido guinda, el PT estaba en posibilidades de ir solos con buen nivel de competencia. A lo mejor Bonilla parte de que su apadrinamiento le es suficiente a Montserrat Caballero para nulificar a los aspirantes de Morena.

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La presidenta de la Cámara Alta, la morenista Laura Itzel Castillo, parece desconocer la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento del Senado, pues declaró que la temporalidad de un año para quienes presiden la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo obedece a un acuerdo y no a la legislación vigente…

Hay quienes le aconsejaron leer los ordenamientos sobre el tema, antes de considerar abrir un debate para que los presidentes de la Cámara Alta duren más de un año en su cargo, lo que también está permitido, porque existe la reelección y al parecer, también se le olvidó.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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