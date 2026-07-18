• Trump invita a Claudia y a Mark

Con la novedad de que, tras una invitación directa de Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a la final del Mundial en Nueva York. Es sabido que la mandataria mexicana decidió no acudir a la inauguración del evento deportivo en el Estadio Azteca —cedió su espacio a una joven— y que durante la justa deportiva optó por mandar un mensaje de cercanía con el pueblo viendo los partidos en diversas alcaldías capitalinas. El caso es que el próximo domingo compartirá palco en Nueva York no sólo con Trump como anfitrión, sino también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, es decir, los jefes de Estado de los países que fueron sede de la justa mundialista. Nos piden no perder de vista que el encuentro se realizará en momentos que no podrían considerarse como los más tersos en las relaciones de Estados Unidos con sus dos principales socios. Pese a ello no se podrá obviar que las tres naciones llevaron a cabo un Mundial trinacional con éxito, guste o no.

• Que espere el temblor, no tenemos alerta

Nos dicen que no está claro qué provocó más temor y preocupación, si el temblor de 7.4 grados que sacudió ayer a Chiapas o la omisión de la entidad a cargo de Eduardo Ramírez, de contar con un sistema de alertamiento para que los ciudadanos puedan reaccionar oportunamente y así se eviten tragedias mayores. “Todavía en Chiapas no tenemos alertas. Ya se contrató el proyecto, está por empezarse a instalar en el próximo mes y a finales del año ya tendremos las alertas instaladas que desafortunadamente no tenemos en Chiapas”, reveló ayer el secretario de Protección Civil del estado, Mauricio Cordero. Será pues hasta finales de año cuando los chiapanecos cuenten con este sistema que ayer poco antes de las nueve de la mañana echaron de menos. Si bien los reportes de diversas dependencias indican que el saldo del sismo hasta ahora no ha sido mayor, lo cierto es que sí hubo algunos inmuebles que lo resintieron.

• Se aplica Pemex en el Pozo Krem-1

Y son técnicos de Petróleos Mexicanos los que se están aplicando a fondo, se informó ayer, para conseguir el cierre definitivo del pozo Krem 1 mediante la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías que ya se encuentra en el sitio. Es sabido que en esa instalación, localizada en la zona rural de Las Choapas, al sur de Veracruz, ocurrió una explosión en marzo. “El área circundante se mantiene bajo monitoreo permanente para medir la presencia de gases y explosividad, sin que se hayan detectado niveles críticos ni condiciones de riesgo debido a que el flujo actual corresponde principalmente a agua salada en fase líquida y vapor”, se indicó. La petrolera en este caso, nos indican, ha asumido su responsabilidad con las comunidades aledañas por lo que ha dispuesto de unidades médicas móviles —que han brindado atención en 42 comunidades—. Además, en arroyos aledaños continúan instaladas barreras para contener la presencia de hidrocarburos. Pendientes.

• Panistas históricos arropan a Ruffo

Y quien sigue encontrando defensores entre un grupo de panistas históricos es Ernesto Ruffo, quien fuera el primer gobernante de oposición en el país. Ahora fueron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, los que deploraron la detención del exgobernador de Baja California a quien la Fiscalía General de la República vincula con una “colosal red” de contrabando de combustible. “Resulta profundamente preocupante que un hombre cuya trayectoria ha estado marcada por la honestidad y el servicio público enfrente circunstancias que generan dudas sobre la imparcialidad con la que actúan nuestras instituciones”, refirió quien fuera el primer presidente panista del país. Según un escrito que difundió, defender a Ruffo no significa pedir privilegios ni excepciones sino “defender el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el respeto a las instituciones y los valores democráticos”… En tanto, su sucesor, Felipe Calderón, consideró que estamos ante un hecho de “justicia selectiva” . Y hablando de panistas históricos, se ha informado que el abogado que defenderá a Ruffo es Fernando Gómez-Mont, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Calderón.

• Problema desafiante

Y fue el nuevo embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, quien ayer de primera mano pudo constatar lo complicado que será emprender la defensa de connacionales en Estados Unidos. Y es que lo que encontró en el Departamento de Estado, en particular de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental —a donde se había hecho llegar una misiva dirigida a la empresa que opera un centro de detención del ICE para pedirle ceñirse a los protocolos aplicables y a respetar los derechos humanos— fue una respuesta poco diplomática que exigía recurrir a canales diplomáticos. Esa decisión, operada por el subsecretario Michael Kozak, fue comunicada además a través de redes oficiales, señalando que México pretendía “dictar las acciones del personal del Gobierno de Estados Unidos que opera en territorio soberano estadounidense”. Lazzeri, nos comentan, ha respondido sin apartarse de la diplomacia que amerita el caso. “México toma nota de la devolución de dicha comunicación y constata que las preocupaciones que la motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS y el ICE”. Defender a paisanos será desafiante. Pendientes.

• Y la indagatoria sigue

Y por cierto que sobre el caso Ruffo Appel, nos hacen ver que, pese a los múltiples reclamos que ha generado su detención entre líderes del PAN y del partido Somos Mx, no se aprecian visos de que en el gabinete de Seguridad del Gobierno federal pudiera haber algún tipo de duda sobre las decisiones relacionadas con las capturas de personas involucradas de la que consideran una de las más grandes redes de tráfico de combustible. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la indagatoria que detonó hasta el momento ocho detenciones, lleva más de un año e incluso continúa. “La mercancía era ingresada en territorio nacional (….) La red declaraba pues prácticamente sólo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, indicó. Y no sólo eso, pues refirió que “ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”. Ahí el dato.