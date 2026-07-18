Panistas históricos arropan a Ruffo

Y quien sigue encontrando defensores entre un grupo de panistas históricos es Ernesto Ruffo, quien fuera el primer gobernante de oposición en el país. Ahora fueron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, los que deploraron la detención del exgobernador de Baja California a quien la Fiscalía General de la República vincula con una “colosal red” de contrabando de combustible. “Resulta profundamente preocupante que un hombre cuya trayectoria ha estado marcada por la honestidad y el servicio público enfrente circunstancias que generan dudas sobre la imparcialidad con la que actúan nuestras instituciones”, refirió quien fuera el primer presidente panista del país. Según un escrito que difundió, defender a Ruffo no significa pedir privilegios ni excepciones sino “defender el Estado de derecho, la presunción de inocencia, el respeto a las instituciones y los valores democráticos”… En tanto, su sucesor, Felipe Calderón, consideró que estamos ante un hecho de “justicia selectiva” . Y hablando de panistas históricos, se ha informado que el abogado que defenderá a Ruffo es Fernando Gómez-Mont, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Calderón.