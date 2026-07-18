Trump invita a Claudia y a Mark

Con la novedad de que, tras una invitación directa de Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum acudirá a la final del Mundial en Nueva York. Es sabido que la mandataria mexicana decidió no acudir a la inauguración del evento deportivo en el Estadio Azteca —cedió su espacio a una joven— y que durante la justa deportiva optó por mandar un mensaje de cercanía con el pueblo viendo los partidos en diversas alcaldías capitalinas. El caso es que el próximo domingo compartirá palco en Nueva York no sólo con Trump como anfitrión, sino también con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, es decir, los jefes de Estado de los países que fueron sede de la justa mundialista. Nos piden no perder de vista que el encuentro se realizará en momentos que no podrían considerarse como los más tersos en las relaciones de Estados Unidos con sus dos principales socios. Pese a ello no se podrá obviar que las tres naciones llevaron a cabo un Mundial trinacional con éxito, guste o no.