Y la indagatoria sigue

Y por cierto que sobre el caso Ruffo Appel, nos hacen ver que, pese a los múltiples reclamos que ha generado su detención entre líderes del PAN y del partido Somos Mx, no se aprecian visos de que en el gabinete de Seguridad del Gobierno federal pudiera haber algún tipo de duda sobre las decisiones relacionadas con las capturas de personas involucradas de la que consideran una de las más grandes redes de tráfico de combustible. Ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la indagatoria que detonó hasta el momento ocho detenciones, lleva más de un año e incluso continúa. “La mercancía era ingresada en territorio nacional (….) La red declaraba pues prácticamente sólo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque. Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, indicó. Y no sólo eso, pues refirió que “ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”. Ahí el dato.