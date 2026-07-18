Se aplica Pemex en el Pozo Krem-1

Y son técnicos de Petróleos Mexicanos los que se están aplicando a fondo, se informó ayer, para conseguir el cierre definitivo del pozo Krem 1 mediante la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías que ya se encuentra en el sitio. Es sabido que en esa instalación, localizada en la zona rural de Las Choapas, al sur de Veracruz, ocurrió una explosión en marzo. “El área circundante se mantiene bajo monitoreo permanente para medir la presencia de gases y explosividad, sin que se hayan detectado niveles críticos ni condiciones de riesgo debido a que el flujo actual corresponde principalmente a agua salada en fase líquida y vapor”, se indicó. La petrolera en este caso, nos indican, ha asumido su responsabilidad con las comunidades aledañas por lo que ha dispuesto de unidades médicas móviles —que han brindado atención en 42 comunidades—. Además, en arroyos aledaños continúan instaladas barreras para contener la presencia de hidrocarburos. Pendientes.